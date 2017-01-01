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TÜGVA'dan referanduma evet desteği



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Balıkesir İl Temsilciliği tarafından AHP Meydanında yapılan basın açlıklaması yapıldı. TÜGVA üyeleri referandum kampanyasına evet diyerek destek olduklarını söylediler.

AHP Meydanında ellerinde Türk bayrakları ile toplanan TÜGVA üyeleri yaptıkları basın açıklaması ile referandum kampanyasına evet diyerek destek verdiler. TÜGVA Balıkesir İl Temsilcisi Hüseyin Murat Uysal "Dışta, bütün kılıçlarını kuşanmış, aziz milletimize ve çizilmiş sınırlara hapsolmadan dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan devletimize karşı haçlı mücadelesine girişmiş batı; içte,15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK, birleşmiş hayır'da hayır var diyorlar. Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için evet diyoruz. 1960'ta Demokrat Parti, 1971'de Adalet Partisi, 1980'de Milliyetçi Cephe, 1997'de Refah-Yol hükümetlerine karşı askeri darbe gerçekleştirmek suretiyle ülke yönetimini ele geçiren cuntacılar, ortaya koyduğu iradeyle özüne dönmeye çalışan millete binbir türlü zulmü reva görmüşlerdi. İşte 55 senedir oynanan bu oyun, 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonlar ve onların, "Bugüne kadar halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadım" diyen lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozuldu. Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için evet diyoruz. Binlerce yıllık Türk Devlet geleneğinde var olan tek liderlik yerine, başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkûm edildi. Çift başlılık, milletin vekillerinin görevlerini yapmalarına engel olmakla kalmadı, "Vefalı Türk"ün şahlanması her seferinde Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizler, her türlü geriletmeci ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderlerimizle sonuna kadar yürümek için Evet diyoruz" şeklinde konuştu.

TÜGVA'nın düzenlediği basın toplantısına AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'da katıldı.

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08.04.2017 17:53:33 TSI

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