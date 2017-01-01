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Miniklerden 172. Yıl kutlaması



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl kutlamaları nedeniyle Ercan Kıvrak İlköğretim Okulu, Ovacık İlköğretim Okulu, Süeybe Karakuş ve Mavi Deniz Anaokulları öğrencileri İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl kutlamaları nedeniyle ziyaret eden öğrenciler kendi el becerileri ile yaptıkları 23 Nisan davetiyesi ve çelengi Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e hediye ettiler. Ayrıca minik öğrenciler Emniyet Müdürlüğü personeline çiçek vererek Polis Haftasını kutladılar. Öğrencilere yönelik görsel olarak hazırlanan kısa çizgi film ve Polis teşkilatını tanıtan klip gösterisinin ardından Emniyet Müdürü Zeybek çocuklar ile yaptığı sohbet sonrası miniklere çeşitli hediyeler verdi.

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08.04.2017 17:54:03 TSI

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