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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Miniklerden 172. Yıl kutlaması

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:46
Miniklerden 172. Yıl kutlaması
Miniklerden 172. Yıl kutlaması

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl kutlamaları nedeniyle Ercan Kıvrak İlköğretim Okulu, Ovacık İlköğretim Okulu, Süeybe Karakuş ve Mavi Deniz Anaokulları öğrencileri İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i ziyaret etti.
Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl kutlamaları nedeniyle ziyaret eden öğrenciler kendi el becerileri ile yaptıkları 23 Nisan davetiyesi ve çelengi Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e hediye ettiler. Ayrıca minik öğrenciler Emniyet Müdürlüğü personeline çiçek vererek Polis Haftasını kutladılar. Öğrencilere yönelik görsel olarak hazırlanan kısa çizgi film ve Polis teşkilatını tanıtan klip gösterisinin ardından Emniyet Müdürü Zeybek çocuklar ile yaptığı sohbet sonrası miniklere çeşitli hediyeler verdi.
(OF-

08.04.2017 17:54:03 TSI
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