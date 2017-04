YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Türel: "Diktatör arayan Suriye'ye baksın"

Başkan Türel: "Diktatör arayan Suriye'ye baksın"

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:

- "Bugün hayır diyenler yarın bu sistemden en çok istifade edenler olacak"



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Tek adamlık, diktatörlük arayan varsa dönsün Suriye'ye baksın. Diktatör eli silahlı zorbadır, zalimdir. İşte sırf koltukta oturmak için kimyasal silahla ufacık bebeklerin hayatına kasteder. Hangi diktatörü halk seçmiş? Hangi diktatör ben iki dönem kalacağım daha fazla kalmayacağım demiş" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı ilçesinde vatandaşlara referandumu anlattı. İlk olarak Döşemealtılı muhtarlarla bir araya gelen Türel, Kömürcüler, Dağbeli, Akkoç, Bademağacı, Ilıca ve Yeniköy Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Türel, Karaveliler Mahallesi'nde 1 milyon liralık yatırımla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, 500 çiftçinin faydalanacağı sulama sisteminin de açılışını yaptı. Büyükşehir Yasası ile birçok sorunu kolay çözebilir hale geldiklerini belirten Başkan Türel, geçmişi yüzyıla dayanan sorunları çözmek için bu yasayı çıkarmak istediklerinde, bugün hayır diyenlerin o gün de hayır dediğini söyledi. Yasa çıkarken ülkeyi bölüyorsunuz, parçalıyorsunuz, rejimi değiştiriyorsunuz, eyalete dönüştürüyorsunuz iftiralarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Türel, "Ne oldu? İşte 2014 Mart'ından itibaren bu yasa yürürlükte. Bölündük mü? Parçalandık mı? Eyalet sistemi mi geldi. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Aksine kırsal köylerimize hizmet yağdı. İşte bugün de aynı şeyi söylüyorlar vay efendim siz ülkeyi bölüyorsunuz, parçalıyorsunuz, rejim elden gidiyor. Bu anayasa paketinin içinde rejimle ilgili bir harf yok harf. Biz 1923'de rejim tartışmasını bitirmişiz. Cumhuriyeti kurmuşuz anayasanın değiştirilemez 4 maddesi ile bir hüküm var mı bu 18 maddenin içinde? Yok. Nereden çıkarıyorsunuz" dedi.



Her iyi şeye karşı çıkıyorlar

Ne zaman ülke için iyi bir şey yapmaya kalksalar aynı yalanlarla karşılaştıklarını belirten Başkan Türel, "Ne yapsak Cumhuriyet elden gidiyor diyorlar. Kadın hakları ile bir düzenleme yapıyoruz Cumhuriyet elden gidiyor diyorlar, kadınlar plajı açıyorum Cumhuriyet elden gidiyor diyorlar, hayvan haklarıyla ilgili bir düzenleme yapıyoruz onda da Cumhuriyet elden gidiyor diyorlar. Cumhuriyet 15 senedir hiçbir yere gitmedi. Biz Cumhuriyet'ten geçinen siyasete alet edenler olmadık. Biz bu Cumhuriyet'i kalkındırarak hizmet edenlerden olduk. Cumhuriyet nereye gidiyor 100. yılında dünyanın 10. büyük Avrupa'nın 3. büyük devleti olmaya gidiyor, biz sizinle bunu başaracağız" diye konuştu.



En çok hayır diyenler istifade edecek

"Bugün bu sisteme hayır diyenler yarın bu sistemden en çok istifade edenler olacak" diyen Türel, "Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir lider, dünya lideri. Halkın desteği ve böyle güçlü bir liderle işimizi çözüyoruz. Ama biz böyle güçlü liderleri her zaman bulamamışız. Yarın böyle güçlü liderlerin olmadığı zaman güçlü ilerleyişimizi sürdüren bir yapıyı oluşturmamız lazım. Gayretimiz onun için. Onun için işte bu hayır diyenler, bu sistemden daha çok istifade edecek diyoruz. Güçlü lider bulamadığımız zamanlarda hep koalisyon olmuş. Bu koalisyonlar da memleketin canına okumuş. Bu kadar net."



Yükleri atalım hızlı koşmaya ihtiyacımız var

3 yıldır üzerinde çalıştığı Döşemealtı'na yapılacak terminal projesinin ancak bu yıl temelini atabileceklerini anlatan Türel şunları aktardı: "Kömürcüler Mahallesi'nin bizzat 12 yıldır uğraştığım, 70 yıla dayanan sorununu özel bir kanunla çözebildik. Bu sorunları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, ekibi olarak çözüyoruz ama çok zor çözüyoruz. Çok hantal bir devlet yapısı var. Sorunları çözünceye kadar göbeğimiz çatlıyor. Kömürcüler meselesine bakın kaç sene geçti. Şimdi bu sorunları çözelim diye devletin üzerindeki yükleri kaldırıp atmak, devletin bürokratik engelleri atması için yeni bir reforma, değişime ihtiyaç olduğunu bizzat siz yaşayarak görüyorsunuz. Eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi sistemimiz daha önce olsaydı belki de bu sorunu çok daha önce çözebilirdik. Yazık değil mi size, bu sorunu daha önce çözmek varken niye bekledik. Daha güçlü kurumsal bir devlet yapısı olsa daha önce çözer miydik, çözerdik. İşte 16 Nisan'da referandumla milletin huzuruna geliyoruz, diyoruz ki üzerimizdeki yükleri atalım. Bizim daha hızlı koşmaya ihtiyacımız var. Vakit kaybedemeyiz millet aya gidiyorken biz yaya kalamayız, hep birlikte çalışacağız ve Türkiye'yi dünyanın dev ülkelerinin arasına sokacağız."



Milletvekilleri kral olacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisin daha güçlü olacağını vurgulayan Türel, "Çünkü hükümet yasa çıkaramayacak. Ben de mecliste görev yaptım. Bugüne kadar, çıkardığımız bütün kanunların yüzde 98'i hükümet tasarısı, yani bakanların imzaladığı kanun tasarıları yasalaşmış mecliste. Şimdi artık bakanlar kanun tasarısı veremeyecek meclis dışında olduğu için. Sadece milletvekili en güzel şekilde yasasını hazırlayacak verecek. Hükümet artık tasarı veremeyecek. Milletvekilleri kral olacak. Dolayısıyla artık yasama ve yürütme ayrılıyor" dedi.



Diktatörlük diyen Suriye'ye baksın

Tek adamlık yalanları ile meselenin sulandırılmak istendiğine dikkat çeken Başkan Menderes Türel, "Tek adamlık, diktatörlük arayan varsa dönsün Suriye'ye baksın. Diktatör eli silahlı zorbadır, zalimdir. İşte sarin gazıyla, kimyasal silahla ufacık bebeklerin hayatında kasteder sırf koltukta oturmak için. Halkına zulmeder sırf koltukta oturmak için. Hangi diktatörü halk seçmiş? Hangi diktatör ben iki dönem kalacağım daha fazla kalmayacağım demiş. Oradan indiği zaman başına gelecekleri bildiği için ölene kadar kalmak ister. Bu sistemde en fazla 10 sene kalacak Cumhurbaşkanı 2002'de bu sistem olsaydı 2012'de Tayyip Erdoğan ayrılacaktı görevinden. Bütün olay yasama ve yürütmenin güçlendirilmesiyle ilgilidir" ifadesini kullandı.



Kumandayı millete verdik

PKK ve Avrupa'nın neden hayır dediğine bakıldığında meselenin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Türel, "Almanya'sı Hollanda'sı, devlet televizyonlarında hayır kampanyası yapıyor. Çünkü Türkiye'yi uzaktan kumanda ile yönetmeye alışmışlar senelerce. Artık Yeni Türkiye'de direksiyon millette. Biz uzaktan kumandaları onların elinden aldık milletin eline verdik. Yanıyorlar, bitiyorlar. Acaba hayır çıkarsa uzaktan kumandayı tekrar elimize geçirip yine idare edebilir miyiz hayalindeler. Avuçlarını yalasınlar. Milletimiz 16 Nisan'da bunlara öyle bir güçlü evet diyecek ki gene fırsat vermeyecek. Batıda bunlar doğuda dağın başındaki terörist de hayır diyor. Çok daha güçlü terör mücadelesi veriyoruz, canlarına okuyoruz. Eskiden hainler yüzünden içeriden vuruluyormuşuz. Kendileri de biliyorlar ki çok daha güçlü bir şekilde verilen mücadelede evet çıkarsa kandili de başlarına geçireceğiz" diye konuştu.



Muhasebeyi iyi yapalım

Başkan Menderes Türel "Her hayır diyen sakın ola ki teröristtir demiyoruz, herkesin görüşüne saygımız var. Ben bir demokrasi şehidinin adını taşıyorum. Biz demokrasiye sonuna kadar bağlıyız. Ben seçim kaybettim. Halkın kararı karşısında boynumuz kıldan ince dedim. Seçim kaybedince kimseye bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam demedim. Dağdaki çobanla benim oyum bir mi diye sormadım. Dağdaki çoban suya götürür susuz getirir. Herkesin kararına saygımız sonsuz. Ama şunu anlatıyoruz dağdaki teröristlerin hepsi hayırcı. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bahçeli mi bu ülkeyi bölüp parçalamak istiyor, yoksa hayır diyen dağdaki teröristler mi bunun muhasebesini iyi yapalım. Almanya Türkiye çok güçlü olsun diye mi hayır diyor bunu bir düşünelim. Çocuklarımıza daha güçlü bir devlet bırakalım diye uğraşıyoruz. Bu parti meselesi değil. Mesele memleket kararımız evet diyoruz" ifadesini kullandı.

(SÇ-SÇ-Y)



08.04.2017 17:55:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER