Elazığ'da 'Türkiye için Evet' yürüyüşü



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Elazığ'da "Türkiye için Evet" yürüyüşü düzenledi.

TÜGVA'nın ülke genelinde düzenlediği "Türkiye için Evet" yürüyüşü Elazığ'da da yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüş mehter takımı eşliğinde yoğun bir katılımla Öğretmenevine kadar sürdü. Yürüyüşe, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, MHP İl Başkanı Oğuzhan Demir, TÜGVA Elazığ İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları, diğer STK temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milletin hizmete ihtiyacı olduğunu belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Bu milletin asmaya, kesmeye ihtiyacı yok. Millet gerektiği zaman mücadele etmesini de bilir. Dolayısıyla biz bu ülkeyi seven tüm kardeşlerimizle bu ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımak istiyoruz. 16 Nisan bu anlamda önemli bir fırsattır. Biz Elazığ'da gür bir sesle bunun evet yönünde olacağını biliyoruz. İnanıyoruz ki 16 Nisan'da Türkiye'de gür bir sesle evet çıkacak. Milletimiz susamış olduğu hizmetleri almaya başlayacaktır. Bunun için mücadele veriyoruz" dedi.

Mecliste 18 maddenin geçmesiyle alakalı oy kullandıklarını vurgulayan AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise , "Ama emin olun hiçbir tanesi 18 yaşındaki geçlerimizin önündeki engeli kaldırdığımız kadar bizi heyecanlandırmadı. Ama bu aldığımız karar diğer kararlardan daha büyük tepki topladı. Biz size inanmıştık ve güvenmiştik ama başkaları size inanmadı ve güvenmedi. Benim 20 yaşındaki gencim eğer vatanını koruyorsa, askere alınıyorsa ve şehit olabiliyorsa milletvekili olmasını da bilir demiştik. Bu sebeple bu 18 maddenin 18'iyle alakalı da sizin adınıza oy kullandık. Bundan dolayı gerçekten mutluyuz" diye konuştu.

Kullanılan her evet oyunun basit bir oy olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da, "Türkiye'nin değişimine, gelişimine ve geleceğine evet diyoruz. Türkiye'nin istikbalini daha emin ellerde yürütmek üzere evet diyoruz. Halkımızın kendini idare edenlerin kendisinin seçmesine evet diyoruz. Dünya değişiyor. Türkiye dünyadaki değişime marka olan ve mühür olan bir ülke yolunda ilerliyor. Birleşmiş Milletlerin gözünün içine bakarak dünya 5'ten büyüktür diye bir lider geldi. O lider Recep Tayyip Erdoğan olarak tüm dünyaya umut veriyor" şeklinde dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çıktığı bu yolda yalnız bırakmamak için evet dediklerini dile getiren TÜGVA Elazığ İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları ise, çift başlılığın milletin vekillerinin görevlerini yapmalarına engel olduğunu aktardı.

AK Parti ve MHP il başkanları ile bazı katılımcıların da konuşmasının ardından program sona erdi.

08.04.2017 18:06:48 TSI

