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Gençler 'evet' için yürüdü



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın'da, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından "Türkiye İçin Evet" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kemer Köprü mevkiinde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklaması ile sona erdi. Yürüyüşün sonunda açıklama yapan TÜGVA Yüksek Öğrenim koordinatörü Ebubekir Küçük, "Öncelikle, milletimizin kaderinin tayin edileceği tarihe sayılı günler kala, iç ve dış düşmanlarımıza ülkemize sahip çıktığınızı göstermek için evet diye haykıran siz vatan sevdalılarına şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için oy kullanacağımız bu kaotik dönemde, milletimizin cesur şairi Necip Fazıl, bizden ta yıllar öncesinde bugünü öngörmüş gibi çok açık bir seçim yapmamızı istiyor; 'Nur'un tarafında mıyız, yoksa kirin mi?. Düşmanlarımız dedik. Dışta, bütün kılıçlarını kuşanmış, aziz milletimize ve çizilmiş sınırlara hapsolmadan dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan devletimize karşı haçlı mücadelesine girişmiş batı; içte, 15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK, birleşmiş hayır'da hayır var diyorlar. Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için evet diyoruz" dedi.

Çift başlılığa karşı olduklarını kaydeden Küçük, "Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için evet diyoruz. Binlerce yıllık devlet geleneğimizde var olan tek liderlik yerine, başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkûm edildi. Çift başlılık, milletin vekillerinin görevlerini yapmalarına engel olmakla kalmadı, 'Vefalı Milletimizin' şahlanması her seferinde Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizler, her türlü gerici ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderlerimizle sonuna kadar yürümek için evet diyoruz" diye konuştu.

(AY-İÇ)



08.04.2017 18:08:10 TSI

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