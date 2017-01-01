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Servis şoförleri eğitimden geçti



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'nın katılımıyla 'Öğrencilerin Taşıma Güvenliği' toplantısı gerçekleştirildi.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Gökhan Gürbüzerol, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Arslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sinan Amasralı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve çok sayıda şoför katıldı. Toplantıda sürücülere uymaları gereken kurallar hatırlatıldı.

Bartın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Arslan, "11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği kapsamında ilimizde taşımalı eğitimler devam etmektedir. İlimizde merkez ilköğretim olarak 49 okulda 5571 öğrenci merkez liseler 113 güzergahta 18 okul 1365 öğrenci özel eğitim okullarında 3 okulda toplam 131 öğrenci olmak üzere ilimizde 540 araçla 70 okula 7039 öğrenci taşımış oluyoruz. İlçelerimizde de bu kapsamda taşımalar devam etmektedir" diye konuştu.

(AY-İÇ)



08.04.2017 18:09:26 TSI

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