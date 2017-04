YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydemir: Yeni Sistem, Milli İradenin Özlemidir

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, milli iradeye Anayasal garanti kazandıracağını belirterek, 'Artık hiçbir güç milli iradeye darbelerle ipotek koyamayacak, hiçbir vesayet unsuru milletin haklarını gasp edemeyecektir.' dedi.

AYDEMİR POSTA İŞLEME MERKEZİNİN KONUĞU OLDU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim aydemir Anayasa Değişikli Paketi tanıtım çalışmaları kapsamında Erzurum Posta işleme Merkezi çalışanlarının konuğu oldu. Sohbet ortamı içinde gerçekleştirilen etkinlikte değişikliği içeren maddeler hakkında bir sunum yapan Milletvekili Aydemir, özellikle cumhurbaşkanlığı sistemiyle hakim hale gelecek ekonomik gelişme üzerinde durdu.

TÜRKİYE'NİN KAZANIMLARI

Türkiye'nin son 15 yılda hayatın her alanında büyük kazanımlar elde ettiğini, ekonomik gelişme ve büyüme bakımından küresel ezberi bozan bir ilerleme kaydettiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türkiye'nin kazanımlarının anayasal garanti altına alınması gerektiği, bunun için de yönetim sisteminin değiştirmesi ve güçlendirilmesi'nin şart olduğu şeklindeki tespitini aktardı.

SAFLAR NET

'Yönetiminde İstikrar, ekonomisinde güvenin hakim olduğu Güçlü bir Türkiye'yi kim istemez' şeklinde bir soru yönelten Milletvekili Aydemir, 'Elbette Türkiye için iyi rüya görmeyen, bölmeye, parçalamaya ve yok etmeye çalışanlar, vesayetçi anlayış ürünü darbelerle ülkenin önünü kesenler Güçlü bir Türkiye istemezler. İstikrar içinde yönetilen bir ülke istemezler. O yüzden onların İstikrar ve güven temaları üzerinde şekillenmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi karşısındaki duruşları ve cepheleri hayır olacaktır. Elbette onlar, hainler ve onların çağrılarına uyanlar güçlü bir Türkiye'den rahatsız olacaklardır.Nefsini bu milletin mukaddeslerine, muazzez değerlerine adayanların, millet yolunda ve uğrunda ölmeye ahdedenlerin ise safları sık ve kararları net biçimde 'evet'tir. Ufukları birlik ve beraberlik ve ölümüne kardeşliktir. Biz bu ulvi yolda millet adına bir sefere çıktık. Evet çağrımız, bu millet davasındaki yol arkadaşlığınadır.' değerlendirmesini yaptı.

HAİNLERLE AYNI SAFTA DURMAK OLMAZ..!

Söyleşide, hayır cephesinde PKK, DEAŞ, DHKP/c, FETÖ gibi onlarca ihanet şebekesinin yer aldığını, hainlerin yurt içinde ve dışında hayır kampanyası yürüttüklerini söyleyen Milletvekili Aydemir, 'Vatan için can verme sırrına erenlerin evlatları, Her şey vatan için diyen ecdadın torunları, bu hainlerle bir safta olur mu? Hayır diyerek, Güçlü Türkiye yürüyüşünün önünü kesmek ister mi? Biz, hiçbir bölücü zihniyet taşımayan ancak hayır teranesine kapılan kardeşlerimize de sesleniyor, hainlerle aynı hayır safında durmalarını istemiyoruz.' diye konuştu.

AKLIN YOLU BİRDİR

'Aklın yolu birdir' diyen Milletvekili Aydemir, 'Milletvekili sayısının 600'e çıkarılarak temsil tabanının genişletilmesi, gençlere seçilme hakkı getirilmesi, yönetimde koalisyon dönemlerinin bitirilerek istikrarın kalıcı kılınması, TBMM'nin gerçek görevi olan yasamaya yoğunlaşması, terör örgütlerinin çökertilmesi odağında devlet işleyiş sisteminde acil karar alma mekanizmasının işler hale getirilmesi, yönetimde birlik düzeni içinde ekonomide kurumsallaşmanın sağlanması gibi temel ve hayati değişimleri içeren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli iradenin özlemidir. Milli irade aklı, evet kararlılığıyla bu reformu destekliyor. Diyoruz ki, 'Evet' azmiyle yüklü Milli irade seferi hedefine varacaktır. Elbette Allahın izni, bu yüce milletin duası ve teveccühüyle' dedi.

