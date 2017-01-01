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Aydemir: 'Milli İrade 'Evet' Diyor'

- Aydemir: 'Halkın İrfanı Yine Galip Gelecektir'

- Aydemir Yakutiye Ziraat Odasındaydı



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Gücünü yalnızca milli iradeden alan, vesayet odaklarına kapalı tek sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Bu sistemin ilham kaynağı, milletimizin irfan, vicdan ve haysiyetidir.' dedi.

AYDEMİR YAKUTİYE ZİRAAT ODASINDAYDI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yakutiye Ziraat Odası'nda muhtarlarla buluşarak, Güçlü Türkiye için Evet'in ülkeyi taşıyacağı kalkınma ve gelişme zeminini paylaştı. Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tanıtım etkinliğinde muhtarlara seslenen Aydemir, 'Bu mübarek coğrafyanın evlatları, 'Türkiye'nin muhteşem geleceği için atılan tarihi atılıma 'Evet'leriyle destek vererek, tarihe dadaşça bir mühür daha vuracaklardır' değerlendirmesinde bulundu.

16 NİSAN, TÜRKİYE İÇİN TARİHİ UFUK YÜRÜYÜŞÜDÜR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye için yeni bir ufuk arayışı olduğunu, bu ufkun milli iradenin nefsini adadığı ezan, bayrak, vatan, millet ve devlet mukaddeslerini temsil ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Abdurrahman Gazi'nin torunları, Alvarlı Efe'nin evlatları 'Evet'leriyle, yalnız bölücü hainlerin değil aynı zamanda dünyadaki emperyalist güçlerinde yer aldığı hayır cephesine tarihi bir darbe indirecek, millet yolunda, mukaddesler uğrunda kefenini cebinde taşıyanlara evet kararlılıklarıyla yol arkadaşı olacaklardır' dedi.

İSTİKRAR VE GÜVEN ORTAMI VURGUSU

Yakutiye Ziraat Odasında muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirileri, 18 maddelik Anayasa değişikliği maddeleri üzerinde duran Milletvekili Aydemir, yeni sistemin önceliği olan yönetimde istikrar ve güven olgusunun hayati önemde olduğunu vurguladı.

DEĞİŞİKLİĞİN İÇERİĞİ

Milletvekili sayısının 600'eçıkarılmasıyla birlikte milli irade temsil tabanının genişleyeceği, 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı verilerek ülke geleceğinde gençlerin söz sahibi kılınacağını hatırlatan Milletvekili Aydemir, koalisyon devirlerinin tamamen kapanmasıyla ekonomide de güven ortamının kalıcı hale geleceğini anlattı.

AK DAVA REFORMLARIN BANİSİDİR

AK Parti'nin 2002'den bugüne, sosyal ve ekonomik alanda tarihe geçen reformlar kaydettiği, en büyük atılımlardan birinin de tarım alanında gerçekleştirildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, tarımsal yatırım, destek ve hibeleri hatırlatarak, Cazibe Merkezi Projesi kapsamında çiftçi ve besicilere kazandırılacak yeni vizyonu paylaştı.

AK DAVANIN TARIM YAKLAŞIMI

AK Davanın tarım kesimine Cumhuriyet Tarihinde örneği olmayan bir yaklaşım sergilediğini, yatırımlarla çiftçinin toprağıyla barışık hale geldiğini belirten Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte kazanılacak olan istikrar ve güven ortamının, beraberinde ekonomide büyüme ve gelişmeyi de sağlayacağını, tarım kesiminin pozitif sürekçe karar kılacağını bildirdi.

MİLLETİMİZİN DUASI GÜCÜMÜZDÜR

Yakutiye Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda muhtarlarla istişare ederek, onların beklenti ve öngörülerini kaydeden Milletvekili Aydemir, 'İnşallah bu yürekleri aydın, dimağları berrak muhtarlarımızın ve onların temsil ettiği iradenin desteğiyle ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz daha aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Millet için, devlet için, vatan için çıktığımız bu mübarek seferde milletimizin duası üzerimizdedir. Allah bu aziz milleti daim mübarek kılsın' diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



08.04.2017 18:12:28 TSI

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