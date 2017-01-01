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Şanlıurfa'nın Kurtuluş Günü etkinlikleri için toplu taşıma ücretsiz olacak



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümünde düzenlenecek etkinlikler için 10 ve 11 Nisanda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü dolayısıyla büyükşehir belediyesi tarafından 9 Nisanda Türk Yıldızlarının eski havaalanında gerçekleştirecekleri gösteri için 1. Toplama Merkezi ve Eyüp Peygamber Makamı önünden saat 12.00'da ücretsiz toplu taşıma araçları ile hizmet verileceğini bildirdi. Belediyenin ulaşım daire başkanlığından yapılan açıklamanın devamında ayrıca, 10 Nisan ve 11 Nisan'da ise kentte yapılacak tüm etkinliklere vatandaşların ulaşımını sağlamak için gün boyu şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. 10 Nisanda ise Balıklıgöl platosundan başlayarak Rabia Meydanına kadar sürecek olan kortej yürüyüşünün düzenleneceği belirtildi. Vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve Türkiye'nin birçok ilinden geleceği bildirilen katılımcılarla düzenlenecek olan kortej yürüyüşü Rabia Meydanında 11 Nisan açılış programında yer alacak. Mehteran ve halk oyunları gösterisi ve birçok etkinliklerin düzenleneceği gün içerisinde akşam saatlerinde ise yerini sıra gecesi etkinliğine bırakacak. 11 Nisan salı günü, Mehmet Akif İnan konferans salonunda kurtuluş töreni ve söyleşisi düzenlenecek. Akşam saatlerinde de yine Rabia Meydanında mehteran ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sunacak.

Etkinlikler, ünlü sanatçı Zara, vatandaşlara konseri ile sona erecek.

(BB-SD-Y)



08.04.2017 18:14:23 TSI

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