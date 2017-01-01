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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Camili Özel Eğitim Anaokulu'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret

08 Nisan 2017 Cumartesi, 18:09
Camili Özel Eğitim Anaokulu'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret
Camili Özel Eğitim Anaokulu'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Camili Özel Eğitim Anaokulu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi makamında ziyaret etti.
Ziyarete Okul Müdürü Cumhur Başcı, öğretmenler Nagihan Şahin, Zehra Keleş ve öğrenciler katıldı. "Dünya Otizm Farkındalık Haftası" kapsamında ziyaretlerini sürdüren eğitmenler, yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Dişli'ye teşekkür etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Cumhur Başcı, "Camili Özel Eğitim Anaokulu olarak şu anda 37 kayıtlı öğrencimiz mevcut. Bu konuda devletimizin maddi anlamda çok önemli katkıları var. Bizler de bu konuda tüm olanakları kullanarak çocuklarımıza gereken bütün eğitimleri veriyoruz" diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, "Otizm'in en etkili ilacı sevgidir. Bu çocuklar bizim için çok özel çocuklar ve bu evlatlarımızın yaşamlarını kolaylaştırma ve daha mutlu bir yaşam sürmelerini sağlama konusunda hepimize önemli görevler düşüyor" dedi. Başkan Dişli bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.
(İÇ)

08.04.2017 18:17:01 TSI
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