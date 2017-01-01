YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Camili Özel Eğitim Anaokulu'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret

Camili Özel Eğitim Anaokulu'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Camili Özel Eğitim Anaokulu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarete Okul Müdürü Cumhur Başcı, öğretmenler Nagihan Şahin, Zehra Keleş ve öğrenciler katıldı. "Dünya Otizm Farkındalık Haftası" kapsamında ziyaretlerini sürdüren eğitmenler, yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Dişli'ye teşekkür etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Cumhur Başcı, "Camili Özel Eğitim Anaokulu olarak şu anda 37 kayıtlı öğrencimiz mevcut. Bu konuda devletimizin maddi anlamda çok önemli katkıları var. Bizler de bu konuda tüm olanakları kullanarak çocuklarımıza gereken bütün eğitimleri veriyoruz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, "Otizm'in en etkili ilacı sevgidir. Bu çocuklar bizim için çok özel çocuklar ve bu evlatlarımızın yaşamlarını kolaylaştırma ve daha mutlu bir yaşam sürmelerini sağlama konusunda hepimize önemli görevler düşüyor" dedi. Başkan Dişli bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

(İÇ)



08.04.2017 18:17:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER