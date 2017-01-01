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Menopoz eğitimi tamamlayan 40 kadın başarı sertifikası aldı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 18:11
Menopoz eğitimi tamamlayan 40 kadın başarı sertifikası aldı
Menopoz eğitimi tamamlayan 40 kadın başarı sertifikası aldı

(Fotoğraflı)

Selçuk Kaya
ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, Yakutiye Kadın Meclisi ile Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen "40 yaş üstü 40 kadın" menopoz eğitimini tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldılar.
Yakutiye Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen sertifika dağıtım töreninde başarılı olan 40 kadının sertifikalarını Başkan Ali Korkut dağıttı. İlk olarak eşi Özlem Korkut'a, sertifikasını takdim eden Başkan Korkut, "Bu projeyi üniversite ile ortaklaşa yaptık. Ama biz sadece maddi konuda destek olduk. Geriye kalan bütün emek tamamen hocalarımızındır. Ben hocalarımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Eğitimde başarılı olan kadınlar Başkan Korkut'a teşekkür ederek, "Böyle güzel bir projeyle bizleri aydınlattınız. Bizler derslere geldikçe bilgimizin çok fazla olmadığını anladık. Bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz" dediler.
(SK-AT-Y)

08.04.2017 18:18:24 TSI
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