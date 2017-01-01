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Aydın ailesinin acı günü



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - İhlas Haber Ajansı (İHA) Oltu muhabiri Dursun Murat Aydın ve Oltu Gözlem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fırat Aydın'ın babası Zilfi Aydın (87) vefat etti.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde enfeksiyon tedavisi gören Zilfi Aydın, kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamayan Baba Aydın'ın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Oltu'da sevilen ve beyefendi kişiliğiyle saygın bir yere sahip olan 87 yaşındaki Zilfi Aydın'ın vefatı sevenlerini derinden üzdü.

Aslanpaşa Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek, Garnizon Komutanı Yarbay İlhan Yıldız, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, İHA Erzurum Haber Müdürü Ahmet Akbuğa, TRT Haber Müdürü Müslim Demircan ve kalabalık bir cemaat iştirak etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Baba Aydın'ın cenazesi Cankurtaran Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

(AA-AA-Y)



08.04.2017 18:23:19 TSI

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