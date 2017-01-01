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Hukuk Fafültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman atandı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman atandı.

Prof. Dr. Amman, Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen törenle göreve başladı. Törene SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, SAÜ Hukuk Fakültesi yeni dekanı Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman, öğretim üyeleri ve idari personeli katıldı.

Törende konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, SAÜ Hukuk Fakültesi'nin Türkiye'nin yeni kurulmasına karşın, hızla eksikliklerini tamamladığını ve Türkiye'nin önde gelen hukuk fakültelerinden biri olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Rektör Elmas, yeni görevinde Amman'a başarılar diledi. Prof. Dr. Tayfun Amman da, Sakarya Üniversitesi'nin ve Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını ve üstlendikleri vazifeyi en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman kimdir?

İlkokul ve ortaokulu memleketi olan Manisa'da, liseyi Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamlayan Amman, 1981 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'ni kazanmış ve 1987 yılında mezun olmuştur. Üç yıl askerî hekim olarak görev yaptıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılmış, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'de başladığı sosyoloji doktorasını "Sosyal Tabakalaşma ve Günümüz Fransız Sosyolojisinin Yaklaşımları" adlı teziyle 1995 yılında tamamlamıştır. 1993'de Marmara Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak atanmış, aynı kurumda 2011 yılına kadar çalışmış; uygulamalı sosyoloji alanında 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör olmuştur. Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji ve İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerini kurmuş olan Amman, Marmara Üniversite'nde Bölüm Başkanlığı ve Müdür yardımcılığı gibi birçok idari görev üstlenmiştir. 2014 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Sosyoloji teorileri, sosyal tabakalaşma, aile, spor ve din sosyolojisi alanlarında çalışmaları olan M. Tayfun Amman'ın, ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildirisi ve çeşitli akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Sosyoloji -Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler- Spor Sosyolojisi, Modernleşme Sürecinde Kadın ve Spor adlı kitapları yayınlanmıştır.

(RŞ-İÇ)



08.04.2017 18:23:40 TSI

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