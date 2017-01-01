Bursa'da Karacabey Evi kapılarını açtı
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BURSA (İHA) - Bursa'da Karacabey Belediyesi tarafından yaptırılan Karacabey Evi hizmeti açıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde hizmete giren Karacabey Evi açılışına Başkan Ali Özkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve vatandaşlar katıldı. Mehteran ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı açılışta konuşan Özkan, "Bursa'da yaşayan Karacabeyli hemşehrilerimizle tanışmak için bu mütevazi binayı oluşturduk. Tarım yatırımları, turizm yatırımları ve teknolojik yatırımları halkımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Amaçlarımız arasında Karacabeylilerin hayat standartlarını yükseltmek var ve bunu yaptığımız çeşitli yatırımlarla sağladığımızı düşünüyorum" dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, "Karacabey ilçemizin yapmış olduğu yatırımlardan çok memnunuz. İstikrarlı ve güçlü bir hükümetin varlığı yerel yönetimlerimizin de büyük projelere imza atmasına olanak sağlıyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan referandumda daha hızlı gelişen bir Türkiye için en iyi kararı vereceğinizi düşünüyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Karacabey Evi kurdele kesimi açıldı.
(AF)
08.04.2017 18:24:59 TSI
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