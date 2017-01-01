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MHP Milletvekili Aydın, 'CHP kendini yalanlıyor'

- Kamil Aydın iş adamları ile buluştu

- Aydın EVET çalışmalarına devam ediyor.



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Gün içerisinde birçok esnaf ile görüşen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, bu ziyaretlerin ardından işadamları ile bir araya geldi.

BİRKONFED Erzurum İl Temsilcisi Muhammet Zeki Gözeler ve yönetimin kurulunun konuğu olan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, MHP ve AK Parti'nin bir araya gelerek, yoğun bir çalışma programı ardından meclisten geçirdikleri ve halkın oylamasına sundukları anayasa değişiklikleri hakkında iş adamlarına geniş çaplı bir bilgi sundu.

'CHP, Cumhuriyetimize hakaret edenlerle yol tutuyor!'

Bu süreç esnasında yaşadıkları sıkıntıları da dile getiren MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 'Meclis kürsüsünde aldıkları her söz de Ülkemize ve Cumhuriyetimize hakaret eden ve adeta terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunmuş bir siyasi parti ile kendilerine yol tutan CHP, tam bir yanlış içerisindedir. CHP bu tutumu ile Cumhuriyetimize, devletimize ve yönetim şeklimize hakaret edenlerin safında durarak kendi değerlerini yalanlamış oluyor.' dedi.

'Rejim değişikliği söylemi yalandan ibarettir!'

CHP'nin yalanlar ile dolu kara propagandalarında, özellikle rejim değişikliği üzerinde ısrar ettiklerinden bahseden Aydın, 'Cumhuriyetimizin kuruluşundan buyana atlatılan tüm badirelere rağmen rejim tartışması veya değişikliği hiçbir zaman yaşanmamıştır. Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişiminde olan 1980 darbesinde dahi böyle bir şey söz konusu olmamıştır. Kaldı ki yeni yönetim şeklimizde tüm bu yalanların aksine ülke yönetimimizde milletin hâkimiyet gücünü daha fazla artırıyor, yasama ve yürütmede tam yetkili kılıyoruz.' dedi.

'Yeni sistemde tek adam değil, sorgulanabilir bir Cumhurbaşkanı olacak.'

CHP'nin en çok başvurduğu tek adam yalanına da değinen MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 'Mevcut yönetim şeklinde sınırsız yetkilere sahip ve yaptığı hiçbir şeye karşı sorumlu olmayan bir Cumhurbaşkanlığı makamı var. Yeni sistemde bunun aksine hesap sorulabilir bir Cumhurbaşkanlığı makamı oluşturuyoruz. Yasama, yani kanun yapma yetkisini ise tamamen meclise veriyoruz.

Cumhurbaşkanı yeni sistemde sadece yürütme ile ilgilenebilecek ve zamanını tüm ekibi ile milletimize hizmet için harcayacak.Bununla birlikte seçilebilmesi için, bu milletin en az %51 gibi bir desteğine ihtiyacı olacak. %51'in desteğini alan birinin ülkeyi yönetme hakkını elde etmesinden daha adil olan ne olabilir ki?' dedi.

Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için neler yapabiliriz diyerek bir araya gelen iş adamlarından oluşan bir STK olduklarını dile getiren BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Erzurum İl Temsilcisi Muhammet Zeki Gözeler ise, mecliste MHP ve AK Parti'nin birlikte hareket ederek milletin önüne getirilen değişiklikleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli şartın istikrar olduğunu dile getiren Gözeler, 'Yeni sistemde her seçimin ardından mutlak bir hükümetin oluşması ve 5 yıl boyunca yetki sahibi oluşu, şüphesiz ki ulusal ve uluslararası yatırımcıların da dikkatini çekecek ve yatırımların yönünü ülkemize çevirecektir. Bu değişiklik bile ülkemizin kalkınmasının önünü açacaktır. Çeşitli siyasi düşüncelere sahip iş adamlarımız olmasına rağmen, ortak paydamız ülkemizin kalkınması ve güçlenmesidir.

Bu anlamda bizler de, yapılan değişikliklerin ülkemizin yararına olduğunu düşünüyor ve bu değişimde milletiniz için sunduğunuz desteklerden dolayı siz değerli vekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.' dedi.

(ERZ-AT-Y)



08.04.2017 18:26:36 TSI

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