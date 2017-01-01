09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Küresel Mültecilik Meselesi Konferansı Gerçekleşti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 18:23
Küresel Mültecilik Meselesi Konferansı Gerçekleşti
Küresel Mültecilik Meselesi Konferansı Gerçekleşti

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından "Sosyal ve Psikolojik Bağlamda Küresel Mültecilik Meselesi" isimli bir konferans düzenlendi.
Sakarya Üniversitesi Felsefe Topluluğu, Ender Düşünce Platforum ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte mültecilik, uluslararası göç, yaşanılan sorunlar gibi konular masaya yatırıldı.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışından önce bir basın bildirisi okundu. Mültecilik konusunda bilgi kirliliğinin yaşandığının ifade edildiği bildiride şunlara yer verildi:
"Sosyal ve Psikolojik Bağlamda Küresel Mültecilik Meselesi" isimli konferansımızda; Günümüzde, ötekileştirilen ve göz ardı edilen, çoğu zaman yazılı ve görsel medyada yer alan acıklı hikâyelerin özneleri olarak yansıtılmaktan öteye geçemeyen mültecilerin içinde bulundukları psikolojik durumun ve gerçekleşen göç hareketleri sonucu, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde meydana gelen toplumsal değişikliklerin daha iyi aktarılması, anlatılması ve anlaşılmasını, alanlarında uzman konuşmacıların gerçekleştireceği sunumlar ışığında, bireylerin mülteci meselesi hakkında, daha sağlıklı fikir yürütebilmelerini amaçlıyoruz."
Basın bildirisinin ardından açılış konuşmaları yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.
Etkinliğin ilk oturumunda, Avukat Uğur Yıldırım "Uluslararası Hukuk'a Göre Mültecilik Tanımı", Doç. Dr. Murat Yüceşahin "Ortadoğu'da Toplumsal Değişim, Cinsiyetçi İdeolojiler ve Uluslararası Göçler", Gazeteci Sümeyye Ertekin, "Medyada Yönetilen Mültecilik Algısı ve Toplumsal Yansımalar", Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel "Küresel Mülteci Krizinin Sosyolojik Kritiği" konuları üzerine sunum yaptı.
İkinci oturumda ise Avukat Cihad Gökdemir "Sosyal Gönüllülük ve Mülteci Krizi; Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler", Uzm. Psikolog Tuba Öztürk "Mülteci Kadınların Karşılaştıkları Sorunlar ve Toplumsal Uyuma Etkisi", Uzm. Dr. Şenay Kılınçel "Mülteci çocukların Psikolojik Durumu ve Topluma Kazandırmanın Yolları, Prof. Dr. Bülent Aras "Mültecilerde Kayıp Nesil Sorunu ve Eğitim Politikası Önerileri" konularında birer sunum yaptı.
Etkinlik kapsamında müzik dinletisi ve resim sergisi de yer aldı.
(RŞ-İÇ)

08.04.2017 18:31:46 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
TBMM Başkanı Kahraman, Sakarya'da
YEREL

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, SAKARYA'DA
Hukuk Fafültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman atandı
YEREL

HUKUK FAFÜLTESİ DEKANLIĞINA PROF. DR. MEHMET TAYFUN AMMAN ATANDI
Camili Özel Eğitim Anaokulu'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret
YEREL

CAMİLİ ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU'NDAN BAŞKAN DİŞLİ'YE ZİYARET
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Sakarya'da kar yağışı
YEREL

SAKARYA'DA KAR YAĞIŞI
Çatı yangını korkuttu
YEREL

ÇATI YANGINI KORKUTTU
Kaynarca'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

KAYNARCA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Bakan Faruk Özlü, Sakarya'da iş adamlarıyla bir araya geldi
YEREL

BAKAN FARUK ÖZLÜ, SAKARYA'DA İŞ ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!