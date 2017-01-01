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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Yeni Bölge Müdürü Özünal oldu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 18:24
Yeni Bölge Müdürü Özünal oldu
Yeni Bölge Müdürü Özünal oldu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Halkbank Erzurum Bölge Müdürlüğü görevine Hanifi Özünal atandı. Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Mücahit Yıldırım ise, Ankara 2. Bölge Müdürü oldu.
Halkbank'ta merakla beklenen atama sonunda yapıldı. 2011 yılından bu yana Halkbank Erzurum Şube Müdürlüğü görevini yürüten Hanifi Özünal, Halkbank Erzurum Bölge Müdürlüğü görevine atandı. Halkbank'ta uzun yıllar görev yapan ve Türkiye'nin çeşitli illerinde şube müdürlüğü görevlerinde bulunan Özünal, 2011 yılında Erzurum Şube Müdürlüğü'ne atanmış, aynı şubenin müdürlüğünü yürüten Mücahit Yıldırım da, Halkbank Bölge Müdürü olmuştu. Erzurum'un yetiştirdiği başarı bankacılar arasında bulunan Hanifi Özünal'ın yeni görevine Pazartesi günü başlayacağı öğrenilirken, Mücahit Yıldırım'ın da Ankara 2. Bölge Müdürlüğü koltuğuna bu hafta içerisinde oturacağı bildirildi. Erzurum'da görev yaptığı süre zarfında esnafla olan ilişkileri ve profesyonel bankacılık deneyimleri doğrultusunda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Özünal'ın Halkbank Bölge Müdürlüğü'ne atanması, memleketi Erzurum'da da sevinçle karşılandı.
(ERZ-AT-Y)

08.04.2017 18:31:46 TSI
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