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Başkan Uysal, Kepez ve Bağlık'ta referandum çalışması yaptı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 18:55
Başkan Uysal, Kepez ve Bağlık'ta referandum çalışması yaptı
Başkan Uysal, Kepez ve Bağlık'ta referandum çalışması yaptı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin Evet'e destek turları kapsamında önce Kepez Mavişehir ile Bağlık Mahallesi Hatip Sokak'ta vatandaşlarla bir araya gelip 16 Nisan'daki referandum için destek istedi.
İlk olarak Mavişehir'de çoğunluğu bayanların oluşturduğu kalabalığa seslenen Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, " Özgürlüğümüzü rahat yaşayabilmemiz ve geleceğe hazırlanabilmemiz için eski sistemden kurtulmamız lazım" dedi.
"Seçimlerin 5 yılda bir yapıldığı ve istikrarın olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz" diyen Uysal, "Vesayetten, çift başlıktan kurtulmamız, 2023 ve ötesi hedeflerine ulaşmamız, çocuklarımıza bizlerin yaşadığı sorunları aktarmamamız için Evet dememiz lazım. Vereceğimiz her Evet oyu, gelişmekte olan Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde ileriye taşıyacaktır" şeklinde konuştu.
Uysal'ın Hatip Sokak buluşmasına Mehmet Ekşi'nin Referandum başlıklı şiiri damga vururken Başkan Uysal'da burada yaptığı konuşmada, "16 Nisan'da Evet diyelim, koalisyonlardan artık kurtulalım. Güçlü, büyük Türkiye olalım. Öncü, lider ülke olalım. Bizim yaşadığımız sorunları gençlerimiz, çocuklarımız, torunlarımız yaşamasın. Bir daha darbeler yaşamayalım, vesayet ve çift başlılık kalksın diye Evet diyelim" dedi.
Başkan Uysal'ın Mavişehir ve Hatip bölgesindeki destek turuna, belediye başkan yardımcıları Ayhan Atay ve Esra Alpago, belediye meclis üyeleri ve AK Parti gönüllüleri de eşlik etti.
(VK-RFK-Y)

08.04.2017 19:02:42 TSI
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