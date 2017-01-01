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TÜGVA 'Türkiye İçin Evet' yürüyüşü yaptı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 'Türkiye İçin Evet' adlı yürüyüş düzenlendi.

TÜGVA tarafından organize edilen etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Mimar Sinan Parkı önünde başlayan yürüyüş, Demokrasi Parkında son buldu.Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk Bayrakları, referanduma ilişkin broşürleri caddede ilerleyen vatandaşlara dağıttı.

Demokrasi Parkında TÜGVA İl Temsilcisi İdris Toprak basın açıklaması yaparak, "Öncelikle milletimizin kaderini tayin edileceği tarihe sayılı günler kala iç ve dış düşmanlarımıza, ülkemize sahip çıktığımızı göstermek için 'evet' diye haykıran vatandan severlere şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin istikrarı ve bekası için oy kullanacağımız bu kaotik dönemde milletimizin açık bir seçim yapacak.

Dışta bütün kılıçlarını kuşanmış aziz milletimize ve çizilmiş sınırlara hapsolmadan Dünya'nın tüm mazlumlarına hamilik yapan devletimize karşı haçlı mücadelesine girişmiş Batı, içte 15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiştir. FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK birleşmiş 'hayır'da hayır var diyor. Biz hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanarak, ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyanın ümidi olan Liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz" dedi.

(AHM)



08.04.2017 19:17:45 TSI

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