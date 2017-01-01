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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Havran'da kaza: 1 yaralı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:32
Havran'da kaza: 1 yaralı
Havran'da kaza: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Küçükşapçı rampalarında meydana geldi. Balıkesir'den Edremit'e gelmekte olan Batuhan G. idaresindeki araç bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına uçtu. Kazada yaralanan sürücü Havran İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri daha sonra yolu yıkayarak yeniden trafiğe açarken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
(BT)

08.04.2017 19:32:47 TSI
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