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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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AVM'de baca yangını paniğe neden oldu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 20:22
AVM'de baca yangını paniğe neden oldu
AVM'de baca yangını paniğe neden oldu

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Edremit'te bir alışveriş merkezinde bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Akçay yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinde bir iş yerinin mutfağın bacasının tutuşması sonucu ortak kullanılan bacada yangın çıktı. Kısa sürede binadan dumanların yükseldiği baca yangını, olay yerine ulaşan Edremit İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldü. Çok sayıda itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği yangında, AVM'de bulunan iş yeri sahipleri, çalışan ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken söndürülmesi ile rahat bir nefes aldılar.
(BT)

08.04.2017 20:22:00 TSI
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