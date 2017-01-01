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Toplu taşıma personellerine iş güvenliği ve sağlığı eğitimi verildi



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Belsan toplu taşıma hizmetine yönelik düzenlenen iş güvenliği ve sağlığı eğitimi programında, personellerin bilgisiyle, davranışlarıyla, bakış açılarıyla Şanlıurfa'nın modern yüzü olduğunu söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELSAN Toplu Taşıma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş güvenliği ve sağlığı eğitim programında çalışanlara eğitim verildi. Programın sonunda ise toplu taşımada çalışanlara, disiplinli çalışma ve verimliklerinden dolayı prim ve plaket ödülleri verildi. İnsan taşımacılığının önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "araç gereç alırsınız, güzel yolar, iyi kavşaklar yaparsınız. Birçok yenilik yaparsınız. Gelişmişlik sadece bunlarla ölçülmez. Gelişmişlik, insanlar arasındaki diyaloglardan, insanın durduğu yer, insanların birebirleriyle olan ilişkileriyle, saygı ve güvenle ölçülür. Bunları aşmanın yolu eğitimden geçer. Bu şehir sizin, bu şehir Şanlıurfalılarındır. İşinizi severek yapmalısınız. Çünkü Şanlıurfalıları taşıyorsunuz. En kıymetli varlık olan insanı taşıyorsunuz. Otogarları işletiyorsunuz. Kentimize gelen ve giden misafirlerimizi taşıyorsunuz. Dolayısıyla davranışınızla, bilginizle, bakış açınızla Şanlıurfa'nın modern yüzüsünüz" diye konuştu.

(BB-SD-Y)



08.04.2017 20:59:58 TSI

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