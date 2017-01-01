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Manisa'nın en eski gazetesi Hür Işık 45. yılını kutladı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 22:00
Manisa'nın en eski gazetesi Hür Işık 45. yılını kutladı
Manisa'nın en eski gazetesi Hür Işık 45. yılını kutladı

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Manisa'nın en eski yerel gazetesi olan ve birçok gazeteciyi yetiştiren Hür Işık Gazetesi 45. yaşını Anemon Otelde düzenlenen bir kokteylle kutladı. Gecede geçmişten günümüze kadar gazeteye emeği geçenlere plaket takdim edildi.
Manisa Hür Işık Gazetesi 45 yılı geride bıraktı. Gazetenin 45. kuruluş yıldönümü Anemon Otel'de düzenlenen bir kokteylle kutlanırken geceye AK Parti Genel Başkan Danışmanı Akif Gülle, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mümtaz Kahya, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Basın İlan Kurumu Manisa Müdürü Yusuf Kahraman, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat, Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Manisa'daki yerel gazete ve televizyonların imtiyaz sahipleri, gazeteciler ve davetliler katıldı.
Gecenin açılışı Hür Işık Gazetesinin tanıtım filmi ile başladı. Açılış Konuşmasını yapan Hür Işık Gazetesi imtiyaz sahibi Dr. Üzeyir Dindar, "Bugün 45. yılını kutladığımız basının özgür sesi Hür Işık Gazetemizi 1997 yılında ailemize kattık. Basının asli görevlerinden olan, doğru, dürüst, devletinin, milletinin yanında, etik ve zamanında haberciliği kendimize misyon edindik. Gazetemizin isminden ve mazisinden hep güç ve kuvvet aldık. Manisa'ya Hür Işık'la birlikte ışık tutmaya, şehrimize, bölgemize, ülkemize değer katmaya çalıştık." dedi.
Gecede bir konuşma yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise basının önemine değinerek şunları söyledi:
"Basın, halkı, milletimizi bilgilendirmek açısından, tarafsız ve doğru habercilik yaparak güçlü bir sinerji oluşturan, güçlü bir ekiptir. Basın çok defa Türkiye'de geçmiş zamanlarda yanlış şekilde basıncılık yapılarak hakikaten insanları belki zora sokan, belki yalan haberciliklerle insanların tabiri caizse canını yakan kurum olarak da kullanılmıştır. Ama hamdolsun Manisa'da Hür Işık Gazetesi, kıymetli imtiyaz sahibi Üzeyir Dindar'ın başkanlığındaki Hür Işık Gazetesi Manisa'da hayırlı hizmetlere imza atıyor. 45. yılını tamamlayan adeta yarım asra dayanan Manisa'nın hem siyasi hem toplumsal, hem ekonomik açıdan adeta hafızası niteliğinde bir basın var burada. İnşallah bundan sonraki süreçte de Hür Işık Gazetesi milli ve manevi değerlere sahip çıkarak vesayete ve geçmişte 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi dik duruşuyla, vatanından milletinden yana hareket eden, gazetecilik anlayışının uzun yıllar Manisa'da devam etmesini temenni ediyorum."
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Akif Gülle ise yaptığı konuşmasında tanıtım medya başkanlığı yaptığı dönemlerde de her zaman olduğu gibi yerel basının önemine vurgu yaptığını belirterek, "Bu aciz kardeşiniz yaklaşık 4 yıl AK Parti'de Tanıtım Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. O zaman parti teşkilatlarına söylediğim ilk cümle şu olmuştur; bütün teşkilatlarımıza derdim ki özellikle gözünüz yerel olan gazete ve televizyonlara daha çok açık olsun derdim. Özellikle bölge insanı kendi içinden gelen, kendinin bir parçası olan basınla daha da gurur duyar, onları dinlemekten daha çok zevk alır. Yerel gazetelerimiz, yerel televizyonlarımız ne kadar çok desteklenir, ne kadar çok beraber olunursa o kadar doğru bir iş yapılmış olunur, o kadar güzel bir sonuç alınmış oluruz." dedi.
Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Danışmanı Akif Gülle, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Hür Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Dr. Üzeyir Dindar tarafından gazeteye geçmişten günümüze kadar emeği geçmiş isimlere teşekkür plaketi takdim edildi.
(SC-Y)

08.04.2017 22:00:13 TSI
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