YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunusemre Sarıgöl'e acımadı: 3-0

Yunusemre Sarıgöl'e acımadı: 3-0



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Süper Amatör Lig A Grubu'nu lider tamamlayarak, Play-Off'lara kalan Yunusemre Belediyespor, Play-Off'ların beşinci müsabakasında karşılaştığı Sarıgöl Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'a yükselme yolunda büyük önem taşıyan Play-Off müsabakalarının beşinci maçında Sarıgöl Belediyespor ile Ertuğrul Dilek Tesisleri'nde karşılaştı. Mavi Beyazlı takım sahadan 3-0 galip ayrıldı. Yunusemre Belediyespor'a galibiyeti Samet Algu, Burak Yıldız ve Bayram Hasçelik'in golleri getirdi.

Maçı izleyenler arasında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan vardı. Başkan Çerçi ve beraberindekiler maç sonunda futbolcuları tek tek tebrik ederek galibiyet sevincini kutladı. Mavi Beyazlı ekip, bu galibiyet ile puanını 11'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Yunusemre Belediyespor, önümüzdeki hafta Manisa Sanayispor ile oynanacak ve maçtan galibiyet ile ayrılması durumunda BAL'a yükselecek.

(SC-Y)



08.04.2017 21:54:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER