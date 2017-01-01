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Arslan, Aydın'da neden "Evet" denmesi gerektiğini anlattı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 22:13
Arslan, Aydın'da neden "Evet" denmesi gerektiğini anlattı
Arslan, Aydın'da neden "Evet" denmesi gerektiğini anlattı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Aydın'da "Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet" konferansında neden "Evet" denmesi gerektiğini anlattı.
Aydın Hidayet Sayın Kültür Merkezi'ndeki konferansa Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Aydın İl Başkanı Koray Güneş, konfederasyona bağlı sendika temsilcileri, şube müdürleri ve üyeler katıldı.
Konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili sinevizyon gösterimi ile başladı. Sinevizyon gösteriminin ardından konuşmalara geçildi.
Hak-İş Aydın İl Başkanı Koray Güneş konuşmasında "Çalışanlar olarak 2008 yılında bize bir el uzandı. O el Hak-İş Federasyonu idi. 2008'den bu yana mağdurların yanında yer alan genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Geleceğimiz için çocuklarımız için, istikrar için Anayasa Değişikliğine tam destek veriyoruz, evet diyeceğiz" dedi.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren tavırlarının belli olduğunu ifade ederek, "Örgütümüz canları pahasına meydanlarda mücadelesini sürdürmüştür. Hak-İş bu süreçte 5 şehidi ve yüzlerce yaralısı ile mücadelesini vermiştir" dedi.
Arslan, milletin iradesine sahip çıkmak için bugün burada olduklarını belirterek, "Ülkemizi içerden ve dışarıdan kuşatmaya çalışan hainlere karşı daha çok kendimizi güçlendirmek için biz Anayasa değişikliğine evet diyoruz. Bugün Hak-İş 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için taraf olmuştur. Milletin tarafı olmuştur" diye konuştu.
Konuşmasında "Parlamenter sistemi adam gibi işletilemiyor" diye sürdüren Arslan "Parlamenter sistem adam gibi işletilseydi, ülke menfaati için siyasi partiler bir araya gelebilseydi, koalisyon krizleri yaşanmasaydı, bugün bu sistemi konuşmazdık. Parlamenter sistem yeni krizler getiriyor, darbelere yol açıyor. 2001 krizinin sorumlusu biz değiliz, ama bize fatura edildi. Şu an dünyanın 13.büyük ülkesi konumunda olacakken, 17'cisi durumundayız. Bunun sebebi bugünkü sistemin sonucudur. Biz koalisyon dönemlerinin ortadan kalkması için, ülkemizdeki istikrarın devam etmesi için, güçlü hükümetlerin kurulması için anayasa değişikliğini destekliyoruz" dedi.
(OD-İK)

08.04.2017 22:17:27 TSI
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