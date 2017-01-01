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Uşak'ta Mehteranlı Evet Yürüyüşü

08 Nisan 2017 Cumartesi, 22:14
Uşak'ta Mehteranlı Evet Yürüyüşü
Uşak'ta Mehteranlı Evet Yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı tarafından tüm Türkiye'de koordineli bir şekilde düzenlen yürüyüşün Uşak ayağına Aile ve Sosyal Politikalar eski bakanı Sema Ramazanoğlu da katıldı.
Uşak Belediye binasının önünde toplanan grup mehter takımının eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü. Ramazanoğlu burada yaptığı kısa konuşmasında büyük ve gür bir sedayla evet dediklerini söyledi.
Ramazanoğlu'nun konuşmasının ardından yürüyüşü düzenleyen Türkiye Gençlik Vakfı'nın Uşak il temsilcisi Bilal Ertaş yaptığı basın açıklamasın okudu. Açıklamasına Necip Fazıl'ın mısralarıyla başlayan Ertaş önemli bir dönüm noktasında olunduğunu ve seçimin nur ve kir arasında yapılacağını iddia etti.
Ertaş açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü; "Dışta; bütün kılıçlarını kuşanmış, aziz milletimize ve çizilmiş sınırlara hapsolmadan dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan devletimize karşı haçlı mücadelesine girişmiş batı, içte; 15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK, birleşmiş 'Hayır da hayır vardır' diyorlar. Biz hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için Evet diyoruz."
Hali hazırdaki yönetim sistemini eleştiren Ertaş; "Binlerce yıllık devlet geleneğimizde var olan tek liderlik yerine, başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkum edildi. Çift başlılık, milletin vekillerinin Çankaya tarafından veto edildi. Şemdi bizler, her türlü gerici ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderlerimizle sonuna kadar yürümek için Evet diyoruz"dedi.
Açıklamanın ardından program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
(BK-İK)

08.04.2017 22:20:48 TSI
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