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Mümin Sarıkaya Çanakkale'ye geliyor



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya Umurbey belediyesinin katkılarıyla Çanakkale'ye gelecek.

Ben yoruldum hayat şarkısıyla geçtiğimiz yıl Tüm Türkiye de ün kazanan Mumin Sarıkaya, 12 nisan 2017 Çarşamba günü saat 20.30'da İÇDAŞ kongre merkezinde sevenleriyle buluşacak. Mumin Sarıkaya, hem söyleşi yapacak hemde en çok sevilen parçalarını seslendirecek.

'Ben yoruldum hayat' şarkısıyla büyük beğeni toplayam Mümin Sarıkaya, yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı oldu. Sanatçının klibi, internette 140 milyonun üzerinde izlendi.

(GD)



08.04.2017 22:45:55 TSI

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