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Bilge Demirköz Tut ilçesinde



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - 2016 yılında UNESCO-L'ORAL 'Uluslararası Bilim Kadınları Ödülü' alan bilim insanı Bilge Demirköz, Adıyaman'ın Tut ilçesine geldi.

Yüzyılın deneyi 'büyük patlamanın' gerçekleşeceği CERN'de görevli iken 2011 yılında Türkiye'ye dönen bilim insanı Doç. Dr. Bilge Demirköz, 2016 yılında UNESCO-L'ORAL 'Uluslararası Bilim Kadınları Ödülü' aldı.

Doç. Dr. Bilge Demirköz, Tut ilçesinde Kaymakam Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Cemal Avcı ve Kadir Dursun'un ile bir araya geldi.

'Yeşillikler Beldesi' olarak bilinen Tut ilçesinin doğasına hayran kalan Bilge Demirköz, ilçeye gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Kadir Dursun'a davetinden dolayı teşekkür etti.

Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, Bilge Demirköz'ün Türkiye ve Dünya için önemli bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Kadir Dursun ise, önemli bir bilim insanı olan Bilge Demirköz'ü ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

(AHM)



09.04.2017 00:06:26 TSI

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