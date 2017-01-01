09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Daşdelen, "Polisimiz gece gündüz fedakarca görev yapıyor"

09 Nisan 2017 Pazar, 07:36
Başkan Daşdelen, "Polisimiz gece gündüz fedakarca görev yapıyor"

KARS (İHA) - Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Daşdelen, mesajında, polis teşkilatımızın kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti.
Denetime açık, şeffaf ve hesap verebilirlik gibi çağımızın gerektirdiği özelliklere sahip olan polis teşkilatımızın, halkımızın kaliteli hizmet beklentilerine de cevap verdiğini ifade eden Daşdelen, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Anayasa ve yasalardan aldığı güçle görevini yapan bu teşkilatımız temel hak ve özgürlüklerin korunmasına hizmet eden güvenlik duygusunu tesis etmede çok ciddi bir görevin de uygulayıcısıdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan polis teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Bu uğurda can veren kahraman şehitlerimizi de rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum."
(IÇ-Y)

09.04.2017 07:44:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Karakurt Barajı'nda çalışan işçi hayatını kaybetti
YEREL

KARAKURT BARAJI'NDA ÇALIŞAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
&quot;Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi haziranda devreye giriyor&quot;
YEREL

"BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU PROJESİ HAZİRANDA DEVREYE GİRİYOR"
Nisan ayında Cıbıltepe'de kayak keyfi
YEREL

NİSAN AYINDA CIBILTEPE'DE KAYAK KEYFİ
Bakan Arslan, Kars İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL

BAKAN ARSLAN, KARS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Şehit babası: 20 yıldır bu haberi bekledik
GÜNDEM

'20 YIL BU HABERİ BEKLEDİK'

 1
  • 2 Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
  • 3 'ABD-Rusya gerilimi artmalı'
  • 4 Kapadokya'da balon düştü: 1 ölü, 20 yaralı