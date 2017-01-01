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Çocukların "Osman amcası" lösemili çocukları moral yemeğinde yalnız bırakmadı

09 Nisan 2017 Pazar, 09:19
Çocukların "Osman amcası" lösemili çocukları moral yemeğinde yalnız bırakmadı
Çocukların "Osman amcası" lösemili çocukları moral yemeğinde yalnız bırakmadı
- Polislik hayali gerçek olan 5 yaşındaki Ziya Yusuf Can Mermer, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'a plaket ve fotoğraflarının olduğu tablo takdim etti

(Fotoğraflı)

Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici
ADANA (İHA) - Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği tarafından lösemili çocuklara yönelik düzenlenen moral yemeğine katıldı. Polislik hayali gerçek olan 5 yaşındaki Ziya Yusuf Can Mermer, gecede Ak'a plaket ve fotoğraflarının olduğu tablo takdim etti.
İmza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile çocukların "Osman amcası" haline gelen Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneğinin lösemili çocuklara ve ailelerine düzenlediği moral yemeğine katılıp çocuklara sürpriz yaptı. Bir otelde düzenlenen yemeğin açılışında konuşan Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, kendi çocuğunu da lösemiden dolayı kaybettiğini, bu yüzden lösemili çocuklar için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Büyüdüğünde polis olmak isteyen ve geçtiğimiz aylarda polis kıyafeti giydirilip İl Emniyet Müdürlüğüne eskort eşliğinde götürülen 5 yaşındaki lösemi hastası Ziya Yusuf Can Mermer, yemekte Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'a plaket ve fotoğraflarının yer aldığı bir tablo takdim etti. Program sonunda çocuklar, Ak ile bol bol fotoğraf çektirdi.
Düzenlenen moral yemeğine CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve Toplum Destekli polisler de katıldı.
(UMT-CC-Y)

09.04.2017 09:26:39 TSI
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