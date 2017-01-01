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Öğrencileri için sahneye çıktılar

09 Nisan 2017 Pazar, 09:23
Öğrencileri için sahneye çıktılar
Öğrencileri için sahneye çıktılar

(Fotoğraflı)

Sayım Özmen
BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde Alparslan Anaokulu öğretmenlerinin sergilediği oyunlar, öğrenciler ve velileri tarafından ayakta alkışlandı.
Sason Alparslan Anaokulu öğretmenleri, Tiyatro Haftası nedeniyle, öğrenciler ve velileri için etkinlik düzenledi. Yunus Emre Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, sahneye çıkan öğretmenler, tiyatro oyunları sergiledi. Öğretmenler, gösterimin sonunda ise, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı. Öğretmenlerin performansı, öğrenci ve velileri tarafından ayakta alkışlandı.
Anaokulu öğretmeni Sibel Afşar, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün öneminin anlaşılabilmesi için stajyer öğrenciler Alparslan Anaokulu ve öğretmenleri birlikte bir tiyatro gösterisi hazırladık. Bu gösteriye Alparslan Anaokulu öğrenci ve bütün velilerimizi davet ettik. Çok renkli geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.
(SÖ-MP-Y)

09.04.2017 09:30:33 TSI
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