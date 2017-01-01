YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencileri için sahneye çıktılar

Öğrencileri için sahneye çıktılar



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde Alparslan Anaokulu öğretmenlerinin sergilediği oyunlar, öğrenciler ve velileri tarafından ayakta alkışlandı.

Sason Alparslan Anaokulu öğretmenleri, Tiyatro Haftası nedeniyle, öğrenciler ve velileri için etkinlik düzenledi. Yunus Emre Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, sahneye çıkan öğretmenler, tiyatro oyunları sergiledi. Öğretmenler, gösterimin sonunda ise, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı. Öğretmenlerin performansı, öğrenci ve velileri tarafından ayakta alkışlandı.

Anaokulu öğretmeni Sibel Afşar, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün öneminin anlaşılabilmesi için stajyer öğrenciler Alparslan Anaokulu ve öğretmenleri birlikte bir tiyatro gösterisi hazırladık. Bu gösteriye Alparslan Anaokulu öğrenci ve bütün velilerimizi davet ettik. Çok renkli geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

(SÖ-MP-Y)



09.04.2017 09:30:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER