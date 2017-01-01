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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın'da enerji hattı çalışmaları sürüyor

09 Nisan 2017 Pazar, 09:27
Bartın'da enerji hattı çalışmaları sürüyor
Bartın'da enerji hattı çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 380 kilovat gerilimli Bartın OSB-Akçakoca Elektrik Enerjisi İletim Hattı projesi çalışmalarına başladı.
Bu kapsamda Kurtköy, Yanaz, Geriş, Terkehaliller, Tabanözü, Akçalı, Epçilerkadı, Epçiler, Serdar, Kaşbaşı, Gürpınar, Kışla, Çamaltı, Akpınar, Okçular, Kaman, Uzunöz, Dallıca, Akgöz, Kocareis, Topluca, Karasu, Saraylı, Şahne, Çakırdemirci, Ulugeçitkadı, Arıönü, Beşköprü, Gözpınar, Kızılelma, Akbaba, Küçükkızılkum, Büyükkızılkum, Gürgenpınarı köylerinden geçecek olan elektrik enerjisi iletim hattı ile ilgili Boğaz Mevkiinde bulunan Boğaz Restoran'da Halkın Katılım Toplantısı yapıldı. Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nin ve Bartın ile çevre illerin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan hatla ilgili yapılan toplantıya katılım yoğun oldu.
Toplantıda vatandaşlara su arıtma sistemleri firmasında görevli Maden Mühendisi Ulaş Erdik tarafından geçecek olan hatla ilgili bilgiler verildi. Bartın Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürü Mustafa Aydın, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Kadastro Şefi Rabia Kalmaz, İl Afet Müdürlüğü'nde görevli Jeofizik Mühendisi Ebru Türkmen, köylüler, muhtarlar ve TEDAŞ yetkilileri de hazır bulundu.
(AY-GY-Y)

09.04.2017 09:34:38 TSI
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