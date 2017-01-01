09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Varto'da vatandaşlar balığa yöneldi

09 Nisan 2017 Pazar, 09:43
Varto'da vatandaşlar balığa yöneldi
Varto'da vatandaşlar balığa yöneldi

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto ilçesinde kırmızı et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar balığa yöneldi.
Varto'da hayvancılığın giderek azalması ve etin kilosunun 30 TL'ye çıkması nedeniyle durumu iyi olmayan vatandaşlar balığa yöneldi. Balığa rağbetin artması üzerine fiyatlarda da artış yaşandı. Bir kaç hafta önce kilogramı 3 ile 4 TL arasında değişen sazan balığının 5 liraya yükseldiğini belirten Kemal Işıkbaş adlı vatandaş, kırmızı et bulamadıkları için balığa yönelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Balıkçıların bu durumu fırsata çevirdiğini dile getiren Işıkbaş, "Kesilecek hayvan olmadığından dolayı et sıkıntısı yaşanırken, mecburen biz de balık ve tavuk etine yöneldik. Balık çok rağbet gördüğü için fiyatları arttı. Geçen hafta kilosu 3 TL olan sazan balığı bugün 5 TL'ye yükselmiş durumda" dedi.
Murat Nehri'nde yakaladığı balıkları Muş Caddesi üzerinde satan Servet Karakaş ise, fiyatların gayet normal olduğunu, 5 liranın çok yüksek bir rakam olmadığını söyledi. Son günlerde vatandaşların balığa rağbet ettiğini belirten Karataş, "Satışlarımız iyice arttı. Murat Nehri'nden ve Varto Çayı'ndan avladığımız balıkları satarak para kazanıyoruz. Tezgahımızda balık hiç kalmıyor. Satışa sunduğumuz balıklar kısa süre içerisinde tükeniyor" diye konuştu.
(MSA-Y)

09.04.2017 09:50:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU
Muş'ta 'evet' yürüyüşü düzenlendi
YEREL

MUŞ'TA 'EVET' YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
Malazgirtli girişimci adaylarına müjde
YEREL

MALAZGİRTLİ GİRİŞİMCİ ADAYLARINA MÜJDE
Vali Yavuz, makamını köylere taşıdı
YEREL

VALİ YAVUZ, MAKAMINI KÖYLERE TAŞIDI
Kardeş belediyeden malzeme desteği
YEREL

KARDEŞ BELEDİYEDEN MALZEME DESTEĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Şehit babası: 20 yıldır bu haberi bekledik
GÜNDEM

'20 YIL BU HABERİ BEKLEDİK'

 1
  • 2 Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
  • 3 'ABD-Rusya gerilimi artmalı'
  • 4 Kapadokya'da balon düştü: 1 ölü, 20 yaralı