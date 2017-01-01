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Nazilli Sanayi Kooperatifinden eğitimde önemli yatırım

09 Nisan 2017 Pazar, 09:43
Nazilli Sanayi Kooperatifinden eğitimde önemli yatırım
Nazilli Sanayi Kooperatifinden eğitimde önemli yatırım

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - S.S. Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Nuri Arslan, ilçe ve çevresinde yaşanan nitelikli eleman sorununa çözüm bulmak için kooperatif bünyesinde okul açacaklarının müjdesini verdi.
Çocukların ve gençlerin eğitimine katkıda bulunmak veya meslek sahibi yapmak amacıyla ilk, orta, lise, teknik lise, Teknik Anadolu Lisesi vb. gibi özel okul yapılması kararını geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda üyelerin tümünün oyuyla kabul ettiklerini ifade eden Başkan Arslan, "Okul yeri mevzuatını tamamladıktan sonra ilk olarak ortaokul ve lise düzeyindeki Bilim ve Teknoloji Koleji projemiz hayata geçecek" dedi.

S.S. Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Nuri Arslan, Genel Kurul sonrası gazetemize yaptığı açıklamada, "Okul açmadaki amacımız, memleketteki nitelikli eleman sorununa çözüm olmak için gençlerimizin iş imkanının önünü açmak. Bu kolej, tamamen bizim anladığımız dilde bir meslek lisesi değil. İnsanların meslek liselerine karşı farklı bir bakış açısı var. Meslek lisesi okuyanların sadece sanayide kalfa ve usta olabileceği algısı var. Bunu değiştirmek için böyle bir proje çalışmasını başlattık. Bizimkisi Bilim, Teknoloji Koleji olacak. Özel bir kolej havasında, içinde her bir sosyal etkinliğin barındırıldığı, gençlerimizin hem kendini geliştirdiği aynı zamanda hem de üniversiteyi de taşıyabilecekleri bir eğitim vermeyi planlıyoruz.
Şu anda fizibilite çalışması aşamasındayız. Önümüzdeki süreçte yasal zeminlere oturttuktan ve bizim bu okulu işletmemiz anlamında yeterli bilgi ve birikimine sahip olduğumuzda hayata geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Arazi sorunu var
Arslan, "Kooperatifimize ait 8 bin metrekare mevcut arazimizde mevzuat sorununu aşabilirsek okulu burada açacağız. Ancak mevzuat gereği okullar 10 bin metre karenin altında yapılamıyor. Bununla alakalı bakanlıktan bir görüş bekliyoruz. Görüş olumlu gelirse okulu burada yapmayı düşünüyoruz. Ama metre kare yetmiyor ise bizim farklı alanda 10 bin metreyi tamamlayacak alan arayışımızda sürüyor. Yola çıkmış olduğumuz projenin sekteye uğramasını istemiyoruz. Geçlerimiz eğitim görürken işletmelere yakın olmalıdır. Hem staj anlamında hem de usta öğreticilerin gelip okulda ders vermesi anlamında birçok şeyi göz önünde tutuyoruz" diye konuştu.

Okul, 400 öğrenci kapasiteli olacak
Okulun ilk etapta 400 öğrenci kapasiteli olacağı bilgisini de veren Arslan, "400 kişilik kapasiteli bir okul düşünüyoruz. Türkiye genelinde maksimum derecede örnek olabilecek bir proje için emek sarf ediyoruz. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulunun bu örneği teşkil etmiş olmasının bize mutluluk vereceğine inanıyoruz. Yönetim kurulumuz ve tüm üyelerimizin de desteği ile inşallah okulumuzun temelini 2017 yılı içerisinde atıp, 2018-2*19 eğitim-öğretim yılına yetiştirmektir" dedi.
(MB-Y)

09.04.2017 09:50:44 TSI
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