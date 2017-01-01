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Aydın'da piyasa gözetim ve denetimleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret İl Müdürlüğünce 2017 Mart ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 36 tüketici sorununun çözüldüğü belirtildi.



Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne intikal eden tüketici şikayetlerinin 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği ve bu Kanuna dayanılarak Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler doğrultusunda incelenerek mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasına çalışılıyor. Nüfus kayıt sisteminde tüketicinin kaydının diğer il veya ilçelerde bulunduğunun tespiti halinde tüketici şikayeti ilgili İl Müdürlüklerine veya İlçe Kaymakamlıklarına intikal ettirilerek, ilgili Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde sonuçlandırılması sağlanıyor.



Aydın'da Mart ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 20 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 2'si bankacılık işlemleri, 15'i ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 7'si cep telefonu, 3'ü cep kasko, 2'si mobilya birer adet bilgisayar, televizyon ve doğalgaz kombi, 2'si işyeri dışında kurulan sözleşmeler ve 1'i mesafeli sözleşmeden oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 08 Mart 2017 ve 22 Mart 2017 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 18'i tüketici lehine, 8'i tüketici aleyhine, 1'i görevsizlik veya yetkisizlik, 2'si uzlaşma ve 7'si bilirkişi ataması olmak üzere toplam 36 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı.



Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler ilçesinde 3 işyerinde 15 üründe fiyat etiketi yönünden denetim yapıldı. 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında Efeler ilçesinde toplam 4 işyerinde denetim yapıldı, 1 işyeri hakkında 270 ürün için 6 adet tutanak düzenlendi. Aynı işyerinde 4 ürün için düzenlenen 4 adet tutanakla düzeltici faaliyet planı çerçevesinde süre verildi. Diğer 3 işyerinde toplam 12 ürün için uygunluk tutanağı düzenlendi.

(MB-Y)



09.04.2017 09:51:01 TSI

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