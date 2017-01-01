09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Bakan Faruk Özlü, huzurevi sakinleri ile kahvaltı yaptı

09 Nisan 2017 Pazar, 09:44
Bakan Faruk Özlü, huzurevi sakinleri ile kahvaltı yaptı
Bakan Faruk Özlü, huzurevi sakinleri ile kahvaltı yaptı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Referandum çalışmaları kapsamında Düzce'ye gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, pazar sabahını Hilmi Çilingir Huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek kahvaltı yaptı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü beraberinde Ak Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ve partililer ile birlikte referandum çalışmaları öncesinde Kalıcı Konutlar Bölgesinde bulunan Hilmi Çilingir Huzurevi sakinleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Huzurevi sakinleri ile tek tek selamlaşan Bakan Faruk Özlü, kahvaltının ardından ise bir süre yaşlılarla sohbet ettikten sonra huzurevinden ayrıldı.
(AY)

09.04.2017 09:51:11 TSI
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