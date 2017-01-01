09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yenilenen Süleymanpaşa sahili halkın hizmetine sunuldu

09 Nisan 2017 Pazar, 09:45
Yenilenen Süleymanpaşa sahili halkın hizmetine sunuldu
Yenilenen Süleymanpaşa sahili halkın hizmetine sunuldu

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesinde yeniden düzenlenen sahil, törenle halkın hizmetine sunuldu.
Süleymanpaşa sahil dolgu alanında gerçekleştirilen açılış törenine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Genel Sekreter Oral Karakaya sahil projesi ile ilgili teknik bilgiler verirken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat ve Milletvekili Faik Öztrak da güzel hizmetlerden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür ettiler.
Hayallerinde olan sahil peyzaj projesinin açılışını yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Çocukluğumdan beri sahilde yürürüm, yürürken de hep düşünmüşümdür bir görev alırsam ne yaparım diye. Allah nasip etti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sahil şeridinin 1. ve 2. bölümünü tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz dolgu alanı Büyükşehir Belediyesine devri için Temmuz 2014'ten beri bekliyoruz ama henüz bir cevap alamadık. Oysa biz bugüne kadar vatandaşlarımızın beklediği kafeteryalar, restoranları bitirirdik. Ama bu yıl prosedürü tamamladık, biz yolumuza devam edeceğiz. Kısmetse bu yıl da 3. kısmı yapacağız. Ama Ekrem Başkanın bizim de destek verdiğimiz bir projesi var, yat limanının oradan Değirmenaltı Mahallesi'ne kadar sahilden yol projesi var. Onu yaptığımız zaman Tekirdağ'a büyük bir hizmet olacak. Ama bizim daha çılgın bir projemiz var, sahil yolunu destekleyecek denizden dolgu yaparak ana yol projemiz var. Bunun çalışmalarına başladık. Bugün göreve başlayalı tam 3 yıl oldu. Biz 11 sosyal demokrat belediye başkanı ve ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak vatandaşlarımıza ne söz verdiysek onu yerine getirme, halkımızın mutlu olması çabası içerisindeyiz. Süleymanpaşalılar belki altyapı için çok zahmet çektiler ama bir zaman gelecek, o zaman da çok yakın, rahata kavuşacaklar. Temmuz ayından sonra biyolojik arıtmamız devreye girecek. Bu sahillerden denize girilebilecek ve gönül rahatlığıyla da balık yiyebilecekler. Gelecek günlerde güzel şeyler olacak, sahilimiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
Açılıştan sonra Bulutsuzluk Özlemi, katılanlara güzel bir konser verdi. 90 bin metrekarelik alan üzerinde 48 bin 500 metrekare rulo çim, 40 bin metrekarelik sert zemin çalışması ile bin 450 metre bisiklet ve tartan pist yapıldı. 160 adet oturma grubu, 55 kamelya, 3 çocuk oyun parkı mevcut olan alana hercai menekşe ve lale olmak üzere 214 bin çiçek dikimi yapıldı. 390 gün içinde tamamlanan sahil peyzaj projesi, 4 milyon 365 bin liraya mal oldu.
(HLD-Y)

09.04.2017 09:52:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Eşkinat Romanlar Federasyonu heyetiyle buluştu
YEREL

EŞKİNAT ROMANLAR FEDERASYONU HEYETİYLE BULUŞTU
Başkan Albayrak, Saray Romanlar Derneği'ni ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK, SARAY ROMANLAR DERNEĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Malkara'da 250 fidan toprakla buluştu
YEREL

MALKARA'DA 250 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Malkara'da kadın çiftçiler, girişimcilik sertifikası aldı
YEREL

MALKARA'DA KADIN ÇİFTÇİLER, GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI ALDI
TEKİF, işveren ve öğrencileri bir araya getirdi
YEREL

TEKİF, İŞVEREN VE ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
Başkan Albayrak'ın, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'IN, 8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ MESAJI
Süleymanpaşa Belediyesinin yeni binası için proje yarışması düzenlenecek
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİNİN YENİ BİNASI İÇİN PROJE YARIŞMASI DÜZENLENECEK
57'nci Alay onuruna resepsiyon
YEREL

57'NCİ ALAY ONURUNA RESEPSİYON
İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı
YEREL

İL MİLLİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şehit babası: 20 yıldır bu haberi bekledik
GÜNDEM

'20 YIL BU HABERİ BEKLEDİK'

 1
  • 2 Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
  • 3 'ABD-Rusya gerilimi artmalı'
  • 4 Kapadokya'da balon düştü: 1 ölü, 20 yaralı