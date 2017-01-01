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Osmaneli Kaymakamı Çakıcı'nın Polis Haftası mesajı



(Fotoğraflı)



Zeki Ceyhan

BİLECİK (İHA) - Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Çakıcı, "Polis teşkilatımız, mesai kavramı tanımaksızın kamu düzenini sağlamak için var gücüyle çalışan yüksek eğitimli personeli ve başarılarla dolu mazisiyle ülkemizin köklü kurumlarından biridir. Halkımızın huzur ve güvenliğini, kanunlar çerçevesinde, insan hak ve özgürlüklerine azami derecede riayet ederek korumakla yükümlü olan Polis Teşkilatımızın değerli mensupları, görevlerinin gerektirdiği sorumluluk ve fedakârlıkla huzur ve güvenliğimizin teminatı olmayı sürdürmektedirler. Güvenlik hizmetlerinin etkin, hızlı ve başarılı bir biçimde, insan hakları ve demokrasi kültürüne uygun biçimde yürütülebilmesi, her şeyden önce halkın desteğini ve güvenini temin etmekle mümkündür. En gelişmiş teknolojiyi kullanarak, hoşgörü ve nezaket çerçevesinde sunulan asayiş ve emniyet hizmetlerinde polisimizin elde ettiği başarılar tüm dünyada örnek olarak gösterilmektedir. Polisimiz gerektiğinde görevi uğruna hayatını seve, seve vermekten bil çekinmemektedir. Bu vesileyle ilçemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması konusunda üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm teşkilat mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Ayrıca görevi başında şehit düşerek aramızdan ayrılan polislerimizi rahmetle ve minnetle, gazi olanları şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

(ZC-KÇ)



09.04.2017 11:11:06 TSI

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