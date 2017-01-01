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Van beşik gibi sallandı



VAN (İHA) - Van'da büyüklüğü değişen 22 deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, gece saat 00.31'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki ilk depremin ardından, Van sabaha kadar sallandı. Sabah saat 08.08'de merkez üssü Van Gölü olan 2.3 büyüklüğündeki sarsıntıya kadar değişik büyüklükte 22 deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı sarsıntılar, korkuya neden oldu.

(MSA-SO-Y)



09.04.2017 11:13:34 TSI

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