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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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CHP heyetinden Çukurca'ya ziyaret

09 Nisan 2017 Pazar, 11:09
CHP heyetinden Çukurca'ya ziyaret
CHP heyetinden Çukurca'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) bazı milletvekilleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti.
Hakkari'deki ziyaretlerini sürdüren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve Parti Meclis Üyesi Ali Rıza Erbay, CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve beraberindeki partililerle Çukurca ilçesini ziyaret ettiler. İlçe yolundaki köyleri ziyaret ederek vatandaşlara referandum hakkında bilgiler veren CHP heyeti, daha sonra ilçe merkezinde esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir süre sohbet ettiler.
Birlik, beraberli, kardeşlik ve huzurun sağlanmasında yana olduklarını ifade eden CHP heyeti, iki günlük Hakkari ziyaretinde binlerce vatandaşlar bir araya geldiklerini söylediler.
İlçedeki ziyaretlerini tamamlayan CHP heyeti, daha sonra Şırnak'a hareket etti.
(FT-MSA-Y)

09.04.2017 11:15:58 TSI
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