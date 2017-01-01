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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Ata sporu okçuluğu yaşatmaya çalışıyorlar

09 Nisan 2017 Pazar, 11:09
Ata sporu okçuluğu yaşatmaya çalışıyorlar
Ata sporu okçuluğu yaşatmaya çalışıyorlar

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de faaliyet gösteren modern okçuluk kulübü, yaptığı çalışmalarla ata sporu olan okçuluğu yaşatmaya çalışıyor.
İlkel dönemlerde silah, şimdi ise olimpik bir spor olarak yapılan okçuluk dikkat ve konsantrasyonun en üst düzeyde olan sporların başında geliyor. Eskişehir Modern Okçuluk Kulübü Okçuluk Antrenörü Merve Soyer, okçuluğa yeni başlayanlara önerilerde bulunarak, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Okçuluğun sabır gerektiren bir spor olduğuna dikkat çeken Soyer, "Okçuluk çok özel bir spordur. Sabır gerektiren hırs ve azmin üst seviyede olduğu dikkat ve konsantrasyon sporudur. Çocuklarımızın gelişimi için veya yetişkinlerde stresten uzaklaşmak, bir hedef belirlemek ve hayat tarzı oluşturabilmek için okçuluğu öneriyorum. 7 yaşından itibaren derslere başlıyoruz. Her yaş grubundan geliyorlar. Çoğunlukla orta okul ve lise ağırlıklı olup çalışan kişilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Okçuluk, 50 ilin üzerinde 100 den fazla kulüp ve 20 binden fazla sporcu ile günden güne ilginin katlanarak arttığı bir spordur" dedi.

"İş stresinden uzaklaşmak için gelip hobi olarak başlıyorlar"
"İş stresinden uzaklaşmak için gelip hobi olarak başlıyorlar ve profesyonel olma yolunda ilerliyorlar" diyen Soyer, şöyle devam etti:
"65 üyemiz var. Çalışmalarımızı 18 metrelik atış alanımızda yapıyoruz. Burası sadece okçuluk çalışmaları yaptığımız bir spor salonudur. Modern Okçuluk Spor Kulübü iki yıl önce açıldı. Gerek hobi gerekse profesyonel sporcular yetiştiriyoruz. Ağustos ayında başlayacak yarışmalara, sporcularımla birlikte katılacağız. Uluslararası şampiyonalarda sporculara destek veriliyor. Malzeme yardımını genelde sponsorlar ve federasyon yapıyor. Bilgisayar bağımlısı çocukları bilgisayardan uzaklaştırmak, yarışmalarda farklı arkadaşlıklar edinme, dikkat dağınıklığı, skolyoz eğriliği tedavisi, sınavlarda hata yapan çocuklarda odaklanma, hiper aktif kişileri durağanlaştırma ve daha birçok faydası vardır. Eskişehir'de okçuluğa büyük ilgi var. Modern Okçuluk Kulübü Eskişehir'de ilk ve tek okçuluk kulübü. Bunun vermiş olduğu sorumluluk çok fazla, bizde ona göre daha fazla çalışarak reklam yaparak ilgiyi dahada arttırmak istiyoruz. Okçuluğa ilgisi olan herkesi kulübümüze bekliyoruz."
(İHA-KÇ)

09.04.2017 11:16:52 TSI
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