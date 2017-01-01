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Bakan Arslan'dan Kağızman'a doğalgaz müjdesi

09 Nisan 2017 Pazar, 11:11
Bakan Arslan'dan Kağızman'a doğalgaz müjdesi
Bakan Arslan'dan Kağızman'a doğalgaz müjdesi

(Fotoğraflı)

Serkan Çağlar
KARS (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kağızman'a doğalgaz müjdesi verdi.
Kars ve ilçelerine her gün yeni bir proje, yatırım geldiğini kaydeden Bakan Arslan, sulama suyu gibi dev bir yatırımın temelini attıktan sonra Kağızman doğalgaza da kavuşuyor." diyerek kış şartlarında yakacak masrafı fazla olan Kağızmanlılara müjdeli haberi verdi.
Bakan Arslan, "Başbakanımız Binali Yıldırımın oluru ile Selim ilçemize bu yıl doğalgaz gelmesi için gerekli çalışmaların başlatıldı. Kağızman ilçemize de önümüzdeki yıl 2018 tarihinde doğalgaz gelecek. Bu konuda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile de görüştük. Daha önceleri abone sayısı aranıyordu, biz bu durumu da ortadan kaldırarak Selim ve Kağızman ilçelerimizi doğalgaz ile kavuşturacağız." diye konuştu.
(SÇ-AA-Y)

09.04.2017 11:19:26 TSI
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