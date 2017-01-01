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(Özel Haber) Düğünde sürpriz evlenme teklifi

- Duruşma için geldiği Zonguldak'ta sürpriz evlenme teklifi yaptı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşıyla bir yakınının düğününe gelen avukat, düğün sonrası kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Ankara'da avukatlık yapan 29 yaşındaki Direnç Ayhan, bir duruşma için geldiği Zonguldak'ta adliye sonrası yakınının düğününe katıldı. Bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki Emine Benli ile birlikte düğüne gelen Ayhan, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Erkek arkadaşıyla birlikte deniz kenarındaki kayalıklara çıkan Emine Benli, yaşadığı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Keman, meşale, maytap ve konfeti eşliğinde evlenme teklifinde bulunan avukat Direnç Ayhan, "evet" cevabının ardından mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı. Meşaleler eşliğinde kısa süre dans eden çift, iki hafta öncesinden hazırlık yapan arkadaşlarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zonguldak'a duruşma için geldiğini anlatan Direnç Ayhan, "Organizasyonu iki hafta öncesinden planladım. Ankara'da avukatlık yapmaktayım. Zonguldak'ta duruşmam vardı. Buraya onun için geldim. Bu organizasyonu gerçekleştirdik. Uzun zamandan beri hayat arkadaşıma nasıl bir evlilik teklifi yapacağımı düşünüyordum. Kendisi de Zonguldak'a ilk defa geldi. Düğün vesilesiyle geldik. Kendisi de hiç beklemiyordu" diye konuştu.

Benli ise "Çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. Çok duygulandım. Kendisine teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum" diye ifade etti.

(SÖ-OA-SÜ-Y)



09.04.2017 11:19:59 TSI

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