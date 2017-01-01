Gebzeliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meydanda dinledi
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Gebzeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Yenikapı mitingini meydanda dinledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Yenikapı'da düzenlenen mitingi, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında canlı olarak yayınlandı. Meydanda bulunan dev led ekranlardan canlı olarak verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yenikapı'daki konuşmasını, Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanını dolduran binlerce vatandaşlar da ilgiyle takip etti.
(İG-RFK-Y)
09.04.2017 11:45:40 TSI
NNNN