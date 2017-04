YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yalçın Akdoğan kitabını imzaladı

İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, TÜGVA ve Yeni Nesil Gençlik Vakfı işbirliğinde düzenlenen program kapsamında Başbakan eski Yardımcısı, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan kitabını imzaladı.

Necati Gençoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşi programına, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, TÜGVA İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başbakan eski Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, konuşmasında, "Nevzat Beye sizlerle bizi buluşturdukları için teşekkür ediyorum. Nevzat Bey Ankara'da milletvekiliyken, karşılıklı kapılarda oturuyorduk. Şimdi tecrübeli bir siyasetçi. Milletvekiliyken çok işler yapmaya çalışıyordu ama belediye başkanlığında daha büyük performans sergilediğini görüyoruz ve kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Akdoğan, yaklaşık 4-5 yıldır Türkiye'nin bir saldırı altında olduğunu dile getirerek, bu saldırının odağında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğunu kaydetti. Akdoğan, "Erdoğan'ı devirsek her şeyden kurtuluruz" diye bir anlayışın söz konusu olduğunu, bir milletin kaderiyle bir liderin kaderinin ilk defa bu kadar özdeşleştiğini vurguladı.

Saldırıların Türkiye'yi uydu bir ülke yapmak adına gerçekleştirildiğini anlatan Akdoğan, birtakım çevrelerin referandum üzerine bir kurgu ve hesap yaptığını belirterek, "Kuklayı yakaladık 15 Temmuz'da. Kuklacı ve irade yerinde duruyor. Bu irade durmuyor, devam ediyor ve yeni hamlelerle netice almaya çalışıyor. Buna karşı işte bu referandumun niçin önemli olduğunu iyi düşünmemiz lazım? 15 Temmuz gecesi millet büyük bir destan yazdı, bir virgül koyduk o darbeci odaklara karşı şimdi nokta koymamız lazım" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi daha büyük hedeflere ulaştırmak istediklerini belirten Akdoğan, "Vesayetçi yapı bırakmadı ki milletin seçtiği iktidarlar ülkeyi ayağa kaldırsın. Sürekli bir engelleme üzerine kurulu bu sistem. AK Parti yokken Türkiye'nin böyle bir sorunu vardı, böyle bir ihtiyacımız vardı. Ne oldu AK Parti geldi, güçlü bir iktidar ite kaka, ite kaka bir yere getirdik ama yürümüyor. Türkiye'yi 3 kat büyüttük, belki 6 kat büyütecektik. Daha büyük hedeflere, büyük Türkiye idealine bu sistem bizi taşımıyor. Halk çok oy veriyor, depoyu sonuna kadar doldur, araba hurda yürümüyor. Bu yüzden bu değişiklik durup dururken gündeme getirilen bir değişiklik değil" açıklamasını yaptı.

Akdoğan, Türkiye'nin ancak güçlü bir hükümet sistemiyle bu badireleri atlatıp, bu saldırılara karşılık verebileceğine vurgu yaparak, "Baktığım zaman bu sorun 30-40 yıldır Türkiye'de var olan bir sorundur. Bugün içinden geçtiğimiz süreçte hayati bir önem kazanmıştır. Bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Güçlü bir hükümet sistemiyle ancak bu badireleri Türkiye atlayabilir, 2023 hedeflerine doğru yol yürüyebilir" dedi.



Konuşmanın ardından Akdoğan, 'Lider, Siyasi Liderlik ve Erdoğan' kitabını imzaladı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise konuşmasında, "Ülkemize yaptığınız katkıları yakından izliyoruz. Ülkemizin gelecekteki gücünün belki de kaderini etkileyecek önemli halk oylaması arifesinde olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Hepimiz bu ülkenin evlatları olarak samimice bu ülkenin bayrağının, değerlerinin ve geleceğinin güvenli ellerde olmasını isteyen kişiler olarak bir katkı sağlamanın gayretindeyiz. İzmit Belediyesi olarak her kesimin her siyasi görüşün belediyesi ve belediye başkanıyız. Hizmetlerimizde en ufak bir ayrım olmadan bunu yapıyoruz. Böyle önemli bir dönem de ben de tabi ki tarafım, ülkemin milletimin, yavrularımın geleceği için tarafım. Belediye ve belediye başkanı olarak elimizden gelen gayreti göstermekle yükümlüyüz, bu programları desteklemeye çalışıyoruz. Gerek belediyecilikte gerek ülkenin diğer anlamdaki hizmetlerinde bizim hep ilham kaynağımız olan liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisinde mücadelemize devam ediyoruz. Allah doğruların, milletimizin, tüm İslam aleminin yardımcısı olsun. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TÜGVA'nın milli ve manevi değerlere hitap ettiğini belirten TÜGVA İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı, "TÜGVA milli ve manevi değerlere dokunan çalışmalar yapana, yeni nesil bir genç yetiştirme idealinde olan bir vakıf. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a ve programımıza katılan Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

09.04.2017 11:50:55 TSI

