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Bağlarbaşı Mahalle Konağının temeli atıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi tarafından yapılacak olan Bağlarbaşı Mahallesi Mahalle Konağının temeli atıldı.

Temel atma töreninde Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve Yönetim Kurulu Üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mehteran Takımı bir konser verdi. Kazım Karabekir Mahallesi ve Osmangazi Mahallesinden sonra Bağlarbaşı Mahallesinde üçüncü semt konağının temel atma törenini gerçekleştiren Darıca Belediyesi, bu yılın sonunda inşaatı tamamlayarak mahalle konağını hizmete açmayı planlıyor.

Törenin açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ilçe genelinde yapımı süren ve yapılması planlanan projelere ilişkin törene gelen davetlilere bilgilendirmede bulundu.

Referanduma ilişkin açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Hayır cephesinde de Evet cephesinde de vatandaşı bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Sonuç ne olursa olsun her iki tarafta bizim insanlarımız. Bugün burada CHP Belediye Meclis Üyelerimiz var. Hepimiz vatandaşa hizmet için ter döküyoruz. Önemli olan vatandaşa gerçek bilgiler vermek ve onların aklını karıştırmamaktır" dedi.

Konuşmasına devam eden Başkan Karabacak, "Bu ülkenin istikrara ihtiyacı var. İstikrar sadece tek ve güçlü partili dönemle sağlanır. 2002'den bugüne dek birçok hizmetler yapan AK Parti bile 7 Haziran seçimlerinde koalisyon seçeneği ile karşı karşıya kaldı. Kurulamayan hükümet yüzünden ülke halkı bir panik yaşadı. Artık bunlara son verilecek bir sistemin hayata geçmesi adına 16 Nisan'da Evet denilmesini bekliyorum. Yeni sistemde hangi parti yüzde 51'i alırsa yönetimi o sağlayacak. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yok tek adam, yok rejim değişiyor, yok iki yıl milletvekilliği yapan emekli maaşı alacak diye vatandaşın aklını karıştırıyorlar. Hepsi yalan"diye konuştu.

(İG-RFK-Y)



09.04.2017 11:51:31 TSI

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