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Başkan Kurt sahneye çıkıyor



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü, yeni bir tiyatro oyunu ile tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Üstelik bu kez Eskişehirli tiyatro severleri bir de sürpriz bekliyor. Gençlik yıllarında Aziz Nesinin "Toros Canavarı" isimli tiyatro oyununda yer alan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt da, prömiyere özel tiyatro oyununda yer alacak ve şiir okuyacak. Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü 6'ncı tiyatro oyunu olan "Tutuklu Şiirler" adlı tiyatro oyununun prömiyeri, 10 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 20.00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Yönetmenliğini Kıvanç Pehlivanoğlu ve Elçin E. Karaahmet'in yaptığı Tutuklu Şiirler'in oyuncuları ise şu isimlerden oluşuyor: "Ahmet Kayaarası, Büşra aslan, Derya Dobrişan, Funda Anatürk, Ömer Burak Ünal ve Özer Gökmen."

'Tutuklu Şiirler'de; Sabahattin Ali, Nazım Hikmet Ran, Ataol Behramoğlu, Atilla İlhan, Can Yücel, Ahmet Arif gibi usta şairlerinin eserlerinden seçmeler, görsel bir şölenle izleyiciler ile buluşacak. Cezaevi günleri ve oradan dünyaya uzanan umut seslenişleri Tutuklu Şiirlerin ana temasını oluştururken, Tutuklu Şiirlerde en ünlü şairlerden ortak noktaları olan cezaevi, haksızlık, hasret ve aşk duygularını bir araya getirdi.

Tutuklu Şiirleri izlemek isteyen vatandaşlar, biletlerini kültür merkezlerinden temin edebilir.

(İHA-KÇ)



09.04.2017 12:01:58 TSI

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