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Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin inşaatı sürüyor

- Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan M. Suat Hacısalihoğlu:

- "İlaç biyoteknolojisi araştırma ünitesi sayesinde bölgedeki bitkilerimizden ilaç etken maddelerinin elde edilmesi konusunda araştırmalar yürütülecektir"



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TRABZON (İHA) - Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı sürüyor.

Yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, bir yılda tamamlanması planlanan merkezin inşaatının hızla ilerlediğini söyledi. Başkan Hacısalihoğlu, "Bu merkez Trabzon'un ekonomik kalkınmasına ve rekabet edebilirliğine katkıda bulunacaktır. Bir taraftan da Trabzon'da mevcut veya gelişmekte olan kamu ve özel girişimlerin, girişimcilerin ve üniversitelerin Ar-Ge ve İnovasyon potansiyelini artırmaya ve geliştirmeye katkı yapacaktır. 7 milyon 890 bin TL bedelle ihale edilen inşaat bir yıl içinde tamamlanacak. Merkezimiz, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde TTSO'ya tahsis edilen 11 bin 30 metrekare açık alan üzerinde, 7 bin 379 metrekare kapalı alanı kapsıyor" dedi.

Merkezde eğitim birimleri, kuluçka merkezi ve Ar-Ge laboratuvarları, Katmanlı Üretim Teknolojileri, 3 Boyutlu Tarama Teknolojileri, Toz Metodolojisi, ARGE Birimleri, Biyoteknoloji Laboratuvarları, yönetim ve idari birimler olduğunu vurgulayan Başkan Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezin en önemli katkılarından biri de ilaç endüstrisine olacak. Ar-Ge Laboratuvar ve ofislerinin bir kısmı merkezin misyon ve vizyonuna uygun başarılı projeleri bulunan girişimcilere tahsis edilerek merkezin aynı zamanda bir kuluçka merkezi olması hedeflenmektedir. Bu sayede merkezin yaptığı çalışmalar ile sürdürülebilirliğini sağlayacak mekanizmanın da tesis edilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca merkez Ar-Ge ye yatkın girişimcilerin bu alanda çalışmalarına olanak sağlayarak yeni fikirlerin ortaya çıkması ile sürdürülebilir toplumsal fayda sağlayacaktır. İlaç Biyoteknolojisi araştırma ünitelerini içeren ve biyo-teknolojik ilaç sanayisine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği bir yapı oluşturulacaktır. İlaç biyoteknolojisi araştırma ünitesi sayesinde doğal zenginlik kaynağı ilaç hammaddesi olan bitkilerimizden ilaç etken maddelerinin elde edilmesi konusunda araştırmalar yürütülecektir."

(BK-ÖS-Y)



09.04.2017 12:02:21 TSI

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