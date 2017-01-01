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Başkan Pekdaş Uşak'ta sahaya indi



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UŞAK (İHA) - Referandum çalışmalarını İzmir'den Uşak'a taşıyan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 16 Nisan'da yapılacak oylamadan hayırlı bir sonucun çıkacağını söyledi.



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, referandum çalışmaları kapsamında bu kez Uşak'ta 'hayır' oyu istedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından yapılan görevlendirme doğrultusunda Uşak'a giden Başkan Pekdaş'ı burada CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaboğa, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Seyhan Yazıcı, il yöneticileri ve partililerden oluşan kalabalık bir grup karşıladı. İlk olarak CHP Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Pekdaş, burada üyelerle sohbet etti.



Esnafı gezdi, taziyeye gitti

16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumuyla ilgili görüş ve düşüncelerin dile getirildiği toplantının ardından Başkan Pekdaş ve beraberindekiler Uşak sokaklarını adımlayarak 'hayır' oyu istedi. Kentin en işlek caddesinde esnafı dolaşan Pekdaş, Uşaklılarla bol bol sohbet etti, referandumda neden 'hayır' demek gerektiğini anlattı. Pekdaş, seçmenlere oy kullanma çağrısı yaptı.



Gündoğu Ailesine başsağlığı diledi

Başkan Pekdaş, çarşı turunun ardından önceki gün yaşamını yitiren 22 yaşındaki CHP üyesi Ali Rıza Gündoğu'nun Elmalıdere Mahallesinde yaşayan ailesine taziyeye gitti. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Uşak mitingine katıldıktan sonra eve dönerken trafikte tartıştığı minibüs şoförü tarafından araçla ezilerek öldürülen Gündoğu'nun gözü yaşlı ailesine başsağlığı dileyen Pekdaş, acılarına ortak oldu.



"Bu çalışmalar bize iyi geliyor"

Başkan Pekdaş ve beraberindekilerin taziye ziyaretinden sonraki durağı ise Sivaslı ilçesi oldu. Yaklaşık 7 bin nüfuslu ilçeye giderek çalışmalara burada devam eden Pekdaş'ı CHP Sivaslı İlçe Başkanı Hürriyet Şafak ve partililer karşıladı. İlçe başkanlığının hemen altındaki lokalde partililere seslenen Başkan Pekdaş, "Türkiye'nin geleceği için hepimiz bir şeyler yapma gayreti içindeyiz. 16 Nisan sabahına kadar gücümüzün yettiği yere kadar çalışacağız. Bu çalışmalar bize iyi geliyor. Bir birimize güç de veriyoruz" dedi.



"Macun tüpten çıktı

Tüm parti örgütlerinin el birliğiyle 'hayır' için çalışması gerektiğini dile getiren Başkan Pekdaş, "Macun artık tüpten çıktı. Bizlerin bu hayırlı çalışmaları başka hayırlı sonuçları da beraberinde getirecektir. Bizim iktidar olma hedefimiz var. Bu çalışmalar bunun başlangıcı olacaktır. Bu nedenle yorulsak da çalışacağız. Hem de daha fazla çalışacağız. Çünkü bizim Türkiye'den başka yaşayacak yerimiz yok. El birliğiyle bu güzel ülkemizi yaşanabilir hale getireceğiz" diye konuştu.



"Çalışmaya devam"

Başkan Pekdaş, "Hayır'dan sonrasında da çalışacağız. Biz bu kararlılığı ve örgütlülüğü 16 Nisan'dan sonrada devam ettirmeliyiz. Çünkü asıl işimiz bundan sonra başlıyor" diyerek parti üyelerine vites düşürmeden çalışmaya devam etmeleri çağrısında bulundu. Başkan Pekdaş ve beraberindekiler daha sonra ilçe turuna çıkarak 'hayır' için destek istedi.



Kardeş belediyeye ziyaret

Uşak gezisi kapsamında Başkan Pekdaş Konak'ın kardeş belediyesi olan Pınarbaşı'na da uğradı. Yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu beldenin CHP'li belediye başkanı Naci Akyürek tarafından karşılanan Pekdaş, belediye binasında partililerle bir süre sohbet etti. Beldeyi de gezen Pekdaş, referandum sonrası kardeş belediye olan Pınarbaşı'na gerekli desteği vereceklerini söyledi. Keyifli geçen gezi sonrası Uşak'tan ayrılan Pekdaş, referandum çalışmaları için Malatya'ya geçti. Salı gününe kadar Malatya'da olacak Pekdaş, burada da 'hayır' için oy isteyecek.

(CA-MB-Y)



09.04.2017 12:02:58 TSI

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