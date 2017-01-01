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Milletvekili Kaleli: "Siyasi istikrar için sistem değişikliği şart"



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KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ve beraberindeki heyet Meram ilçesi Loras, Alakova, Telafer ve Yenibahçe mahalle sakinleriyle referandum çalışmaları kapsamında bir araya geldi.

Loras Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ve beraberindeki heyet ile birlikte meclis üyeleri, Loras, Alakova, Telafer ve Yenibahçe mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşması gerçekleştiren AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, 16 Nisan'dan sonra bürokrasinin hantallığını çözmek suretiyle ekonomiye yön vereceklerini belirterek, "Huzur, güven ve istikrar ekonomiye ivme kazandıracak. Huzur dediğimizde bunun içinde emniyet de var müreffeh bir şekilde yaşayacak vatandaşlar da. Güven dediğimiz zaman hükümet 5 yıl boyunca hiçbir şekilde erken seçim olmadan yatırımlarını yapacak. Herkes işine gücüne bakacak. İstikrar ile beraber artık bu coğrafya, dünya ülkeleri arasında gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen, yol çizen, istikamet belirleyen; bunun yanında mazlumun yanında olan ve mazluma sahip çıkan bir ülke haline gelecek" dedi.



"Ekiplerimizle seferber olduk"

İki hafta önce Loras Sosyal Tesisinin açılışı vesilesiyle bölge sakinleriyle bir araya geldiklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, "Şimdi de halk oylaması vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Tesisimizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bu dört mahallemize yapacağımız asfaltlama ve altyapı çalışmaları konusunda muhtarlarımıza bilgi verdik. Kanalizasyon ve doğalgaz altyapısı biten sokaklarda asfaltlama çalışmalarımız hızlı bir şekilde yapılacak. 2014 yılında göreve geldiğimiz günden beri bölgelerimizin sorunları olan imar planları, asfalt ve diğer konularda ilgili ekiplerimizle birlikte seferber olduk. Bununla birlikte halkımızın kullanacağı bu tarz sosyal tesisleri de ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin askeri darbelere zemin hazırladığını da vurgulayan Başkan Toru, "Hem ekonomimiz, hem siyaset kurumumuz, hem de yargımız bu vesayet kurumlarının etkisi altında kaldı ama şuanda Türkiye büyüyor. 1961 ve 1982 Anayasaları ile biçilen vesayet gömleği artık bize dar geliyor. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin yeni bir gömleğe ihtiyacı var. Özellikle dünyada siyasi, ekonomik askeri güç dengelerinin değiştiği bu dönemde de Türkiye'nin varlığını koruyabilmesi için sistem değişikliğine gitmesi kaçınılmazdır. Hedef Türkiye, bu nedenle hepimizin uyanık olması lazım" şeklinde konuştu.



"Siyasi istikrar şart"

AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli de siyasi istikrarın önemine dikkat çekerek, "Bizim ülkemiz ateş topu, ateş çemberi içerisinde olan bir ülke. İllaki istikrar şart. Hangi hükümet olursa olsun, kim gelirse gelsin artık 1,5 yılda kurulan hükümetlerle değil 5 yılda kurulan hükümetlerle yola devam etmek zorundayız ve inşallah sağlanacak o siyasi istikrar ile güç konsantre bir yerde toplanarak daha hızlı kararlarla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte getireceğiz. Onun için ne diyoruz, istikrarımız için, istiklalimiz ve istikbalimiz için 'evet' diyoruz. Gönül coğrafyamız ve dünya mazlumları için 'evet' diyoruz. Suriye bizden 'evet' bekliyor, Filistin bizden 'evet' bekliyor, Bosna bizden 'evet' bekliyor ve Türkistan bizden 'evet' bekliyor. Ben inanıyorum ki sağduyulu milletimizle birlikte eski Türkiye'yi gömeceğiz. Yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sistemin temelinde milletin oturduğu, milletin hak ve özgürlerinin oturduğu bir anayasayı da Allah bizlere nasip eder diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(BG-FM-Y)



09.04.2017 12:06:22 TSI

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